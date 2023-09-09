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2023職場12大熱門現象！抖音發起「懶女孩工作」世代夯、周一極簡化

文／Workworks職場人

經歷疫後經濟、美國科技業裁員潮過後，2023年職場環境產生不少變動，既日前編輯介紹「猛烈應徵、安靜解僱」後，本篇將根據104職場力的分享，帶領大家了解「2023年職場熱門現象」，無論職場人們是資深前輩或是菜鳥新鮮人，快一起來看看這些「現象」是否也曾經歷過呢？

2023職場熱門現象

1.Copycat layoffs 模仿裁員

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▲2023職場熱門現象（圖／Pexel，下同）

職場上最怕就是Copycat現象！首要的職場熱門現象為「Copycat layoffs模仿裁員又稱作效仿裁員」指的是公司受到裁員潮後，其他公司的裁員措施也會受之影響，進而跟著效仿裁員，簡單來說如果職場人們的公司做了某個重大決定或是方式，像是開始應徵人才或是裁員時，職場上大部分企業就會開始效仿。

2.Rage applying 怒找工作

「不滿工作量分配不均、不喜歡同事相處模式」職場人們有曾經歷過以上事件嗎？歐美職場有不少員工趁著這股不開心的情緒，一鼓作氣投遞許多新工作，這個舉動又稱為「Rage applying怒找工作（又稱作憤怒申請）」，指的就是職場人們工作上累積了許多不滿情緒，選擇憤而大量投遞履歷、應徵新工作，進而找到更好的工作機會和薪資待遇。

3.Quiet hiring 安靜招募

第三個職場熱門現象為「Quite hiring安靜招募又稱作安靜招聘」，透過公司內部發展，提供員工專業技能提升的機會，簡單來說是運用「內部員工」來找到合適的人才，而非直接對外招募增加員工，這種培養內部成長的機會成為不少企業的經營目標之一。

4.Loud Quitting大聲辭職

職場人們傾向安靜離職還是大聲離職呢？第四個職場熱門現象為「Loud Quiting 大聲離職」，員工不僅主動脫離這份工作，更毫無諱言地把對於工作的不滿表現出來，台灣職場上甚至會有員工們將公司的好壞，一五一十地分享在社群平台及論壇上，提供給其他面試者們參考。

5.Bare minimum Monday 極簡化

由TikTok抖音網紅發散的「Bare minimum極簡化又稱為最低限度的星期一」，指的是在「星期一」一周的開始先採取輕鬆工作的態度，會在每周一的早上做些有趣的事情讓自己快樂，到了中午過後再開始專注工作、排程與會議，職場人們下次可以嘗試「最低限度的星期一」工作模式，說不定能減輕Monday Blue的焦慮感呢！

6.Chaotic working 渾沌工作

第六個職場熱門現象為「Chaotic working混沌工作又稱為搗亂式辦公」，指的是員工利用自己的工作職位，未經詢問就提供給客戶或是顧客好處，常見的像是給予折扣或是不斷地免費餐點升級等，往往員工對工作環境及僱主產生厭倦，才不會擔心混沌工作的後果。

7.Malicious compliance 惡意配合

2023職場12大熱門現象！「懶女孩工作」世代夯、「極簡化工作」有效降低焦慮感

職場人們過去有曾被上屬規定一些不合理的事情嗎？像是午休時間不允許使用手機、不能比主管早下班等，第七個職場熱門現象為「Malicious compliance 惡意配合」，指的是員工面對組織或上層主管提出的不合理要求時，卻乖乖奉命行事，但這樣的遵守往往會導致公司組織產生負面效果及影響，編輯建議倘若遇到不合理的要求時，務必禮貌地與主管討論事件執行的可行性。

8.Shift shock 轉變衝擊

「抱著興奮心情期待新工作的開始，卻發現事實並非自己所想像。」相信不少職場人們一定都曾面臨以上窘境，第八個職場熱門現象為「Shift shock轉變衝擊又稱為轉職衝擊」，其實這個現象非常常見，倘若職場人發現新工作並不如預期時，專家建議在6個月內離職是能接受的。

9.Boomerang employees 迴力鏢員工

第九個職場熱門現象為「Boomerang employees迴力鏢員工」，指的是無論員工是被動或是主動離開現有的工作崗位，當過一段時間後，工作者又再度回到原本熟悉的工作崗位時，那麼這些員工就會被稱為「迴力鏢員工或是回鍋員工」。

10.Career cushioning 職涯緩衝

人人都需要提前做好準備！第十個職場熱門現象為「Career cushioning職涯緩衝又稱為職涯軟墊」，意指從事當前工作的同時也做足萬全準備，無論是培養個人工作技能、拓展交友人際關係等，只要事前做好這些準備，當面臨突如其來被裁員時，就能讓自己還有選擇的餘地。

11.Lazy girl jobs 懶女孩工作

今年由TikTok抖音網紅發起「Lazy girl jobs懶女孩工作」，指的是建議女生們可以去應徵壓力不大但薪水優渥的工作，畢竟每個人的時間寶貴，應該先選擇符合個人的優先事項，像是工作彈性或是可接受遠端的工作，不過編輯也要提醒「懶女孩工作」倘若過於安逸的話，也有可能會限制個人的職涯發展。

12.Loud laborers 大聲勞動者

或許職場人們不曾聽過「Loud laborers」，但你身邊一定有這種同事，職場第十二個職場熱門現象為「Loud laborers大聲勞動者」，指的是員工總是會花很多時間在談論他的工作內容及績效表現，最常見的像是對外炫耀自己工作的豐功偉業，但實際上的工作能力並非如此，建議職場人們遠離同事間的「大聲勞動者」，避免讓自己浸泡在負面工作氛圍裡。

以上「2023年12個職場熱門現象」分享，職場人們有曾經歷過哪種情況呢？歡迎跟編輯分享唷！

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