33歲公司總監辭職當「全職女兒」　甩「啃老說」居家兼職享受家庭生活

▲大陸一名33歲網路總監決定辭職回家做一個「全職女兒」。（示意圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸一名33歲的網路公司總監劉彥（化名）經過一年的長考，決定離開工作近十年的公司，回家做一名「全職女兒」。這個行動雖被人質疑是「啃老」，劉彥卻認為，暫時靠岸並不代表沈淪，不確定將來會到職場，但十分確定是在尋找新的可能，也是彌補18歲離家後到33歲這段時間，沒有真正享受到的家庭生活。

《上觀新聞》報導，離職後，劉彥把東西都寄回了老家，並通過朋友找了一份顧問工作，可以遠程上班，也能正常繳納社保和公積金。因為從小習慣了報喜不報憂，她沒有告訴父母真相。關於回家，她給父母的解釋是，在備婚的這段時間里，想在家遠程工作。

劉彥初步估算，待在家一年的開銷大約在5萬元人民幣（約21.8萬元新台幣）以內，但她還是一年存了10萬元人民幣（約43萬元新台幣）左右，加上個人累積的存款，約有30萬元 人民幣（約130萬元新台幣）的積蓄，給自己留一條退路，比較有安全感。

劉彥認為，從18歲離開家上學後，沒有真正地享受過家庭生活，跟父母的關係一直很遙遠，和父母的交流，除了過年回家，僅限於一週一次的電話或視訊，十幾年後再次和父母朝夕相處，劉彥發現很多在電話中沒法留意到的父母身體及心理變化。

至此，劉彥手把手教會媽媽使用手機交電費，在網上購買日常用品，替愛看抗戰片的父親加入會員，父親甚至不知道電視需要會員才能繼續觀看喜愛的影片，短短的幾個月裡，她密集地吸收著過去十幾年都沒有感受到的生活碎片。

劉彥目前保持每天在家工作4小時，正在探索不出門上班也能賺錢的方式，算是取得一點成就，「人生是曠野，並不是只有去職場上班這一條路可走，起碼在現階段，回到職場的心還沒有那麼迫切。」