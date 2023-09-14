人妻主管對他甜笑　新鮮人自爆「暈到想示愛」！慘遭一面倒狂酸

▲男網友自爆喜歡上人妻主管，還暈到想向示愛，被其他網友一面倒狂酸。（示意圖／Pixabay）

文／CTWANT

職場新鮮人，除了緊張面試還有面對全新不同的環境外，想必對於職場戀情或多或少都有些期待和幻想，不過對方若是前輩甚至是主管而且還已婚，那該怎麼辦？有男網友表示，公司一位女主管平常很嚴肅，但看到自己時都會露出很甜的笑容，讓他暈船，不過對方卻是已婚身分，讓該名網友上網求救「我還能表明愛意嗎」？

這名男網友12日在「Dcard」上表示，到公司上班幾個月後，發現一位年約35歲的漂亮女主管，不知道是否獲得女主管認可工作表現，還是有其他情感，對方不時會對原PO露出甜笑，經過觀察，男網友發現這位女主管且只有對著他時才會露出笑臉，其他上班時間則是相當嚴肅。

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這名原PO指出，自己只有29歲，加上女主管已經結婚了，讓他不知道該不該直接向對方表明愛意，「我常幻想跟姊姊在一起甜蜜的生活跟畫面」！原PO想尋求眾網友給予建議，「大家都建議我要下船不要上頭了，可是我不知道該怎麼做，喜歡上年上女同事產生曖昧真的很糟糕嗎」？

網友看完後則是一面倒嗆，「都說她是人妻了，我建議你別搞有的沒的吧」、「人生幾大錯覺之一，她喜歡我」、「喜歡年上女不糟糕，是對方已婚才糟糕」、「噁心死了，試過被自我感覺良好的異性朋友纏著不放，還一直覺得我對他有意思，殊不知我的行為舉止都出自於禮貌而已，不要那麼噁好嗎？人家都結婚了，不是你覺得她對你有意思就真的有欸」。

除此之外，還有不少人表示，「請不要意淫別人的職場禮貌」、「對你笑就在暈是在哈囉」、「supervisor的笑容」、「好好上班很難嗎？新鮮人就想把自己弄臭在想什麼啊」，甚至還有網友正經建議原PO，「好好工作，都快30了還這麼多粉紅泡泡」。

▼男網友自爆喜歡上人妻主管，還暈到想向示愛，被其他網友一面倒狂酸。（圖／Dcard）

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