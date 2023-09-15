華為Mate 60發布會25日登場　銷量預估達2000萬台

▲華為Mate 60開放銷售。（圖／CFP）



記者蔡儀潔／綜合報導

華為在經過美國制裁後，以Mate 60新機發布回歸全球手機鏈，在大陸引起搶購風潮，業內預計銷量能達2000萬台。根據14日發布消息，華為25日將舉行秋季發布會，終端公司CEO余承東發文稱，「好戲，一台接一台，我們9月25日見！」

▲余承東發文。（圖／翻攝自微博）

據《澎湃新聞》報導，華為終端公司14日對外宣佈，「華為山河同心，聚力新生。9月25日14:30，華為秋季全場景新品發布會，眾多新品即將登場，與您不見不散！」

華為常務董事、華為終端公司CEO余承東在社交平台上，轉發了上述消息，並表示「好戲，一台接一台，我們9月25日見！」。

報導指出，華為秋季發布會即將發布一系列新品，很可能會把Mate 60系列重新隆重發布一次，以及一起發布其他品類新品。

在「先鋒計劃」下，華為Mate 60和Mate 60 Pro已經正常銷售，但由於需求量大，發貨時間分別為25日前。Mate 60 Pro+價格還未公佈，目前開啟了預訂。

一位產業鏈人士表示，華為Mate 60系列整體超出預期，目前發貨週期時間長一方面反映需求比較大，另外一個層面是之前供應鏈備貨預估不足。

該名人士指出，對產業鏈企業來說，若沒有真實下訂單的話，他們不太敢提前備貨；預計整個Mate 60系列銷量為2000萬台左右。

▲華為預熱影片中的一段話暗示公司解決晶片問題 。（圖／翻攝自微博）

值得關注的是，華為Mate 60新機具有強烈的政治訊號。大陸官媒《新華社》14日發表評論文章稱，遏制打壓只會催生中國科技創新動力。

《環球時報》亦曾指出，華為手機在3年的被迫沈寂後「重出江湖」，就足以證明美國的極限打壓已經失敗，這也是美國對華科技戰的一個縮影，折射出全過程，並預示著最終結果

由於華為新機處理器搭載中芯國際7奈米製程、具有5G傳輸功能，引爆美國國會議員不滿，揚言將進一步對華為和中芯國際全面技術管制，美國商務部也發表聲明指出，正設法獲取更多華為新手機資訊，並「評估並在適當時間更新我們的管制措施」。