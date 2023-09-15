今起雨區擴大！午後雷雨強襲北部　入秋首波東北季風可能時間曝

▲今午後將有大雷雨。（圖／天氣風險公司）

記者李姿慧／台北報導

減弱低氣壓靠近台灣東部近海，加上偏南風加持，今(15日)水氣增多，午後雷雨擴大，大台北及北部平地都是降雨熱區，大雷雨可能來得又急又快，周末大台北、東部平地午後也有大雷雨；下周四(21日)將有微弱鋒面掠過，持續到下個周末(23~24日)，東北風到偏東風增強，是否能成入秋首波東北季風仍待觀察。

天氣風險公司分析師、天氣職人吳聖宇表示，隨逐漸減弱消散中的低氣壓靠近台灣東部近海，配合太平洋高壓邊緣帶來的偏南風環境，整體水氣較為增多，已穩定幾天的天氣今天(15日)開始有些變化，主要降雨還是來自午後發展的熱對流，預期對流發展將較為旺盛，範圍也將從山區往平地擴展，並有出現局部大雨的機會。

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吳聖宇指出，由於風向偏南，大台北以及北部的平地比較有機會受影響，要到各地山區活動也要小心，午後雷雨發展有可能又急又快，狀況不對，要馬上離開危險區域以策安全。

明後天周末假期(16日~17日)仍受太平洋高壓邊緣偏南到西南風環境影響，吳聖宇表示，周末午後山區熱對流雷雨發展仍然較為旺盛，有機會出現局部較大雨勢，並且同樣會影響到平地的天氣，因為風向偏西南風，大台北、東半部的平地比較有機會受午後雷雨影響，西半部平地相對受影響較小，雖然午後雲量會增多，但是降雨仍以山區為主。

另周五到周末期間白天高溫約31度到33度左右，夜晚清晨低溫約21度到23度，部分地區有機會降到20度上下，日夜溫度變化稍大。

吳聖宇表示，下周一(18日)大環境風向逐漸轉回偏東風，不過水氣仍較多些，東半部有局部短暫陣雨，各地山區午後仍有熱對流雷雨，雖然熱對流發展相對減弱，但還是要留意局部較大雨勢出現的機會。下周二、周三(19日~20日)偏東風更加明顯，午後降雨將進一步縮減，回到中南部山區局部午後雷雨的型態。

吳聖宇指出，下周四、五(21日~22日)微弱鋒面尾端可能掠過台灣附近，後續一直到周末(23日~24日)，台灣附近東北風到偏東風增強，不過北邊高壓勢力似乎還是有點太弱而且移動位置偏北，能否成為入秋第一波東北季風還有待觀察。