週末泡湯！今天起連4天炸雷雨　範圍曝光

▲今天台灣附近水氣增多，天氣不穩定。（圖／翻攝中央氣象署）



記者葉國吏／綜合報導

今天台灣附近水氣增多，天氣不穩定、午後局部陣雨或雷雨的範圍，擴大至部分平地，桃園以北、西半部近山區平地要注意，這種天氣型態要持續到下週一。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今(15)日天氣晴時多雲，台灣附近水氣逐漸增多，大氣趨不穩定，午後局部陣雨或雷雨的範圍，擴大至部分平地，局部大雷雨的機率提高，應注意劇烈天氣(雷擊、強風、瞬間強降雨)的發生。各地區氣溫：北部23至34度、中部22至34度、南部22至34度、東部20至35度。

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▲今(15日)晨4：50紅外線色調強化雲圖顯示，低壓雲系在東北部海面(左圖)、伴隨強回波(中圖)及閃電(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象.老大洩天機）

週六至下週一(16至18日)天氣仍晴朗，台灣附近水氣多，大氣不穩定，午後有局部陣雨或雷雨，有局部大雷雨、伴隨劇烈天氣(雷擊、強風、瞬間強降雨)，應注意。

下週二至週四(19至21日)水氣仍多，各地多雲時晴，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，仍有部分平地受影響；各地白天偏熱、紫外線強。

中央氣象署網站資料指出，今天（１５日）各地大多為多雲到晴的天氣，不過水氣稍增多，東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨的機率，且午後雷陣雨範圍增加，主要仍是以山區為主，不過桃園以北平地，還有西半部近山區平地也有午後雷陣雨的機率，下午出門建議攜帶雨具備用；氣溫方面，各地低溫為24-26度，局部空曠地區或近山區河谷會再低一些，感受稍涼，而白天高溫普遍為31-33度，由於雲量少，近中午前後紫外線仍偏強，外出還是要注意做好防曬，而早晚感受上較涼，請留意溫度的變化適時增減衣物。