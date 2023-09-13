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「裸奔低壓」離台很近！周五起水氣漸增　雨區最廣時間點曝

▲低壓系統結構差，目前「裸奔中」。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲低壓系統結構差，目前「裸奔中」。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李宜秦／台北報導

明日各地天氣穩定，午後在山區、南部近山區平地有雷陣雨，受到台灣東方低壓系統及南方低壓帶影響，周五起水氣逐漸增多，周日將是降雨最多的一天，南部、東部、各地山區整天有陣雨或雷雨，其他地區也有午後雷陣雨，下周二以後天氣則再度趨穩。

臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急表示，海上的低壓系統92W已到台灣東南方不遠處，不過該系統仍缺乏深層對流鞏固，持續「裸奔中」，預計明天更靠近台灣過程中會逐漸消散。

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氣象局預報員趙竑表示，明日天氣仍較穩定，各地山區、南部近山區平地午後有雷陣雨。隨著台灣東方低壓系統靠近，周五以後水氣逐漸增多，東部、恆春半島周五將有零星雨勢，西部則仍是午後降雨，東部山區午後雨勢會稍微加劇。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象局）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象局）

趙竑進一步指出，周六以後連南邊水氣也會增加，東部、恆春半島持續有雨，其他地區午後降雨情況增加。周日南部、東部、各地山區整天有短暫陣雨或雷雨，其他地區雲量增多，要留意午後雷陣雨。

下周一降雨情形類似，不過降雨強度及時間或縮減。下周二以後水氣減少，剩下東半部有局部短暫陣雨，其他地區晴到多雲且午後有雨。

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