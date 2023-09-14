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明起連迎4天雨！下周可能有「首波東北季風」　北台灣先降溫

記者李宜秦／台北報導

今日各地天氣穩定，周五開始水氣逐日增多，尤其周六到下周一降雨情況越趨明顯，周二以後水氣才會減少。另下周後期北方高壓可能帶來東北風，造成北台灣稍微降溫，有機會成為入秋第一波東北季風。

▲▼室外口罩禁令,疫情,解封,防疫,天氣,行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,下雨,雨天,冬季,東北季風,大陸冷氣團,降雨,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲下周可能有東北風影響，北台灣有機會稍微轉涼。（圖／記者李毓康攝）

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氣象局技正王君賢表示，今日清晨花蓮壽豐出現19.6度的平地最低溫，白天天氣穩定，各地多雲到晴，午後南部近山區平地、各地山區有局部雷陣雨，晚上雨勢趨緩。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象局）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象局）

明日東邊海域低壓靠近，東部有零星降雨，午後西部、山區有陣雨，降雨範圍較今日增廣。周六到下周一受南邊水氣增加影響，南部、東部降雨逐漸明顯，午後西部降雨也會增多。周二以後水氣減少，午後雷雨及東部降雨都減少。

王君賢表示，一般而言，中秋節前後就會有北方冷空氣南下影響，從一周天氣來看，下周可能有高壓偏高通過，但是帶來的冷空氣不太強，北台灣氣溫稍微下降1-2度，是否成為入秋首波東北季風，還要看太平洋高壓勢力強弱。

天氣職人吳聖宇在臉書粉專貼文表示，下周四、五北邊的大陸地面高壓東移，前緣有機會帶來東北風影響台灣，不過強度仍然偏弱，屆時迎風面地區的降雨機會增多，是否會成為入秋第一波東北季風值得觀察注意。

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