今晨19.7℃！ 明雨區擴大　首波東北季風降溫時間曝

▲時序漸入秋，北方冷空氣也將越來越活躍。（圖／資料照／記者湯興漢攝）



記者陳俊宏／台北報導

周五雨區擴大！中央氣象局觀測，今天（14日）清晨全台最低溫出現在花蓮縣壽豐的19.7度。氣象粉專表示，今年入秋第一波東北季風下周五報到。對此，氣象局預報員葉致均分析，下周四、下周五之後可能有冷空氣下來，仍要再觀察。

葉致均接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天各地晴到多雲，午後山區、南部近山區平地有局部短暫雷陣雨；周五台灣東方微弱低壓靠近，東半部、恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區以午後局部短暫雷陣雨為主。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



葉致均說，周六微弱低壓較靠近並逐漸消散，東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，午後中南部、北部山區有局部短暫雷陣雨；周日、下周一水氣稍微多一些，東半部、南部和其他山區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區以午後雷陣雨為主；下周二、下周三東半部有局部短暫陣雨，中南部和北部山區午後有局部短暫雷陣雨。

至於入秋首波東北季風何時報到，葉致均分析，現在北方系統開始活躍起來，下周四、下周五之後可能有冷空氣下來，但由於剛入秋，南方系統勢力仍較明顯，屆時冷空氣會不會下來，還要再觀察。

「林老師氣象站」臉書提到，根據歐洲ECMWF今晨最新數值模式顯示，下周四微弱鋒面前緣抵達台灣北部（或外海），隨後下周五入秋第一波東北季風就會跟進報到；這波東北季風的特徵為系統移動快速，影響區域又以中北部近地面較為顯著，降溫幅度並不大，評估中北部為22至26度之間，注意季節交替、冷暖變化，適時調整衣著、保重身體！