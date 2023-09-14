Aerix一體式音響DUET MK3在台亮相　木紋美學打造360度沈浸音場

▲ Aerix 一體式音響 DUET MK3 在台亮相。（圖／記者樓菀玲攝）

記者樓菀玲／台北報導

台灣音響品牌 Aerix 在今日發表了自家最新款一體式音響系統 DUET MK3，注重極致音質及美學設計，為用戶提供 360 度沈浸式音樂體驗，更具備多種音訊輸入功能，包括 Wi-Fi AirPlay 和 aptX HD，目前已經開放預購中。

Aerix 以其法國設計和台灣製造的高品質而在國際上聞名，接下來將專注於國內市場持續拓展產品線，目標是為消費者提供最完美的設計和音響體驗。

本次亮相的 DUET MK3 以極簡美學的設計，整合了過去 Hi-End 音響所需的所有元素，使其成為一體式音響系統，完美展現了生活中的音樂享受，同時保持卓越的音質。

▲ DUET MK3 可使用多種傳輸介面。（圖／記者樓菀玲攝）

DUET MK3 在音質表現上有了更大的進步，特別是在低音音質上的提升，此外該產品還將環保永續納入了設計理念，使用木質 MDF 和鋁底座，大幅減少了塑膠材料的使用，並致力於永續發展。

目前 DUET MK3 已經在台灣亮相，之後將計劃參加巴黎音響展和馬來西亞音響展等國際音響展覽，預計在年底前於全球 10 多個國家上市。此外，Aerix 還與咖啡生活品牌 COFFEE LAW 攜手合作，打造以 DUET MK3 為靈感的冷萃咖啡，為消費者營造精品音響和美味咖啡的絕佳組合。

▲ DUET MK3 接下來將在法國參展。（圖／記者樓菀玲攝）