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社會 社會焦點 保障人權

娃娃機大盜3人落網　萬能鑰匙「開台自取」...還秀魯夫悟空炫耀

記者許權毅／台中報導

台中海線2月接連傳出有娃娃機台被偷，竊賊專挑拿走娃娃機台上待補貨商品、大獎，或是靠「萬能鑰匙」打開機台拿，且竊賊食髓知味，一星期連續犯案7次，讓沙鹿、梧棲的台主相當頭痛。警方追查後鎖定33歲李男、48歲葉男以及36歲陳男，發現除了在台中犯案，更在中台灣四處行竊，1日持拘票將嫌犯拘提到案，依照竊盜罪送辦。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中傳出娃娃機3大盜，狂偷梧棲、沙鹿等地的娃娃機台，還會使用萬能鑰匙「開台自取」。（圖／記者許權毅翻攝，下同）

清水分局警方調查，3嫌慣用手法有2種，除了不顧監視器，直接大膽搬走機台上方的獎品，也會使用「萬能鑰匙」將常見的黃色娃娃機台打開，將裡頭商品全部拿走。3人犯案時均會變換交通工具、懸掛失竊車牌，甚至會製造斷點讓警方難以追查，相當狡猾。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

除此之外，3嫌也會跑到苗栗、彰化、南投甚至嘉義等地區行竊，行蹤難以捉摸。清水分局偵查隊經多部監視器比對，1日持拘票前往竊嫌住處搜索，查扣許多竊得的公仔、音響以及玩具車等，總價值大約1萬2千元。竊賊還將知名動漫《海賊王》、《七龍珠》的人氣角色魯夫、悟空等拆盒，一一陳列在架上，精心設計公仔擺放位置，本是蒐藏家努力的成果，3嫌卻都是靠竊取而來。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

清水分局表示，其中陳嫌因他案，已執行徒刑在監，併案送審。其餘主嫌李男、葉男均被依竊盜罪嫌送往台中地檢署偵辦，建請預防性羈押。警方呼籲， 娃娃機店多為無人看管，竊嫌通常會挑選監控不足之處所下手，娃娃機台鎖頭容易被萬能鑰匙開啟，且將待補貨之商品放置於機檯上，容易成為竊嫌下手之目標，業者應加強防盜措施並妥善保管商品，以降低遭竊風險。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

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