疫情後需求升級　國際音響展估人潮成長3成

▲價值千萬的Focal音響組合。（圖／記者陳俐穎攝）

記者陳俐穎／台北報導

市調機構 IMARC Group 預測，2028 年智慧音箱市場規模將達到 1589 億美元，2023 年至 2028 年的增長率（CAGR）為 25.8%，日商環球（The Business Research Company）的報告指出車用音響市場將以年複合成長率7.6％到2027年達到131億9,000萬美元。

受到新冠（COVID-19）疫情影響，音響設備與需求反而逐年提升，前景一片看好，作為疫情過後首場亞洲大型音響展，TAA國際HI-END音響大展將於8月10日至8月13日登場，預期將匯聚全球各地超過500間知名品牌，參展人潮有望較去年成長超過3成。



​創立於1986年的全真科技有限公司，如今是全球頂級真空管音響的領頭羊，董事長張宗祥指出，台灣對全球音響產業發展而言，是個非常重要的消費市場，台灣玩家對玩音響的熱衷程度遠勝於其他國家。作為真空管領導品牌，全真科技的真空管技術已經走向「奈米化」，真空管體積更小、性能更高，而這種小型化高性能真空管擴大機已經成為全球趨勢，也是今年展出的重點之一。



​台灣知名音響代理商音寶有限公司董事長莊澤桔指出，台灣音響在全世界佔有舉足輕重的地位，全世界任何一個品牌的任何一種產品、零件，只要講到知名的，台灣都在前五名之內。除了持續展出法國知名音響品牌 Focal 在家用與車用領域的全方位音響解決方案之外，這兩年代理英國的 Naim 品牌，產品從數萬元到上千萬都有，今年則會著重在數位串流佈局與三合一解決方案。

▲太陽需花費一個月純手工打造而成。（圖／記者陳俐穎攝）

勞倫斯音響董事長廖能司也分享台灣的音響創作工藝，他強調「好的音響不挑音樂」，也展示價值百萬的音響「太陽」，兩台巨大的喇叭需要花費一個月純手工製成，表面融合金箔，需要經過多道工藝才能呈現最完美的音質。