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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／網傳賴清德請臨時工「100分鐘500元」　民進黨今晚急提告

▲▼台灣邁向健康大國永續發展論壇，民進黨總統參選人賴清德到場致詞，並尋求醫界人士支持。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨總統參選人賴清德。（圖／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨青年部前主任陳冠安今（14日）指控，民進黨總統參選人賴清德競辦為了後援會活動湊人數，在零工平台「小雞上工」刊登「100分鐘賺500元」的打工資訊。對此，民進黨晚間發布新聞稿表示，已於今天晚間提告刊登訊息的柳小姐，並敬告造謠者應立刻道歉。

根據小雞上工平台上的資料，有一名經過身份認證的「柳小姐」刊登了「9月23日民進黨賴清德後援會」徵求臨時工的打工資訊，還特別註明「主要是出席湊人數，但要確定人數所以不可放鳥」等語，時間為9月23日下午3點20分至5點整，地點則標註於新北市新莊區五工路上，恰巧是賴陣營經常承租辦活動的頤品大飯店附近。

對此，民進黨發言人卓冠廷表示，此則資訊並非民進黨中央黨部與賴清德競選辦公室發出，實為不實訊息，民進黨已於今晚7點33分提告該名柳小姐違反《選罷法》、妨礙名譽等罪，除了要請大家幫忙澄清，也要呼籲有心人士不要刻意操弄，造成社會撕裂。

另外，卓冠廷也說，陳冠安在未經查證下，刻意發布此訊息，此舉已涉違反《刑法》第310條第一項，及《公職人員選舉罷免法》第104條第一項，致民進黨及民進黨提名總統候選人名譽受損並意圖使人不當選，民進黨嚴正敬告造謠者及國民黨應立刻道歉。

▼民進黨晚間前往中正一報案。（圖／民進黨提供）

▲▼民進黨提告。（圖／民進黨提供）

▼小雞上工平台出現「賴清德後援會」徵求臨時工湊人數的資訊。（圖／翻攝自小雞上工網站，下圖同）

▲▼小雞上工平台打工資訊。（圖／翻攝自小雞上工網頁）

▲▼小雞上工平台打工資訊。（圖／翻攝自小雞上工網頁）

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