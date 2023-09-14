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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴佩霞將棄美國籍參選　過來人點2注意事項：1原因甚至會不予核准

▲▼前鴻海創辦人郭台銘的副手人選備受關注，今日(9/14)郭辦召開記者會，由郭台銘正式宣布邀請人選之人造浪者中飾演林月真一角的女星賴佩霞搭檔參選正副總統。（圖／記者湯興漢攝）

▲郭台銘正式宣布女星賴佩霞搭檔參選正副總統。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

鴻海創辦人郭台銘今日宣布由藝人賴佩霞擔任其參選2024總統的副手；不過，賴佩霞擁有美國、台灣雙重國籍身分，其團隊回應，會盡快安排賴佩霞放棄美國國籍程序，「今天就會聯絡相關律師協助」。過去也曾放棄美國國籍的立委參選人吳崢提醒，放棄美國籍時程超過一個月，還需繳交超過台幣七萬元的費用，距離登記參選大概剩下70天左右，賴須要注意相關時程。

吳崢過去也曾因投入選戰放棄美國籍，他表示，出生的時候恰逢父母在美國留學，過去也曾因此擁有美國國籍。長大投入台灣的民主運動後，為了透過參與政治守護台灣主權、推動社會進步，辦理了放棄美國國籍。

吳崢說，雖然AIT沒有那麼難走到，但放棄美國籍的程序也不是那麼簡單。首先必須向美國在台協會AIT預約面談時間，由AIT的美方官員面談了解放棄原因，如果美國政府認定想透過放棄國籍的方式脫產或逃避稅務，甚至會不予核准放棄。

吳崢說，放棄國籍的行政手續費也不是小數目，約須繳交了2350美元，但這筆數目對郭台銘而言應該不成問題。繳完費用、備齊資料後，相關的檔案會全部送回美國國務院審核，等國務院確認准許放棄後，當事人再到AIT正式宣誓放棄美國公民身分。全部程序前前後後加起來超過一個月也是相當有可能。

吳崢說，根據《總統副總統選舉罷免法》的規定，具有外國國籍者是不得登記的。距離正副總統候選人登記，大概剩下七十天左右，賴佩霞須要注意相關時程。

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