賴佩霞將棄美國籍參選　過來人點2注意事項：1原因甚至會不予核准

▲郭台銘正式宣布女星賴佩霞搭檔參選正副總統。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

鴻海創辦人郭台銘今日宣布由藝人賴佩霞擔任其參選2024總統的副手；不過，賴佩霞擁有美國、台灣雙重國籍身分，其團隊回應，會盡快安排賴佩霞放棄美國國籍程序，「今天就會聯絡相關律師協助」。過去也曾放棄美國國籍的立委參選人吳崢提醒，放棄美國籍時程超過一個月，還需繳交超過台幣七萬元的費用，距離登記參選大概剩下70天左右，賴須要注意相關時程。

吳崢過去也曾因投入選戰放棄美國籍，他表示，出生的時候恰逢父母在美國留學，過去也曾因此擁有美國國籍。長大投入台灣的民主運動後，為了透過參與政治守護台灣主權、推動社會進步，辦理了放棄美國國籍。

吳崢說，雖然AIT沒有那麼難走到，但放棄美國籍的程序也不是那麼簡單。首先必須向美國在台協會AIT預約面談時間，由AIT的美方官員面談了解放棄原因，如果美國政府認定想透過放棄國籍的方式脫產或逃避稅務，甚至會不予核准放棄。

吳崢說，放棄國籍的行政手續費也不是小數目，約須繳交了2350美元，但這筆數目對郭台銘而言應該不成問題。繳完費用、備齊資料後，相關的檔案會全部送回美國國務院審核，等國務院確認准許放棄後，當事人再到AIT正式宣誓放棄美國公民身分。全部程序前前後後加起來超過一個月也是相當有可能。

吳崢說，根據《總統副總統選舉罷免法》的規定，具有外國國籍者是不得登記的。距離正副總統候選人登記，大概剩下七十天左右，賴佩霞須要注意相關時程。