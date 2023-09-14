開箱高雄WE GO歡唱！400坪華麗內裝搶先看　還找郭主義當廚藝總監

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

全新KTV品牌「WE GO歡唱」插旗高雄！坐落在高雄七賢路中華路口的WE GO歡唱，閃耀金色光芒的建築外觀，還沒開幕就掀起話題。400坪空間高規格打造出18個特色包廂，不只每個樓層有不同的主題設計風格，滿足消費者的喜好，還找來川菜一把手「古錐師」郭主義擔任廚藝總監，歡唱同時也能大飽口福。

▲全新KTV品牌「WE GO歡唱」插旗高雄，金色建築外觀還沒開幕就引起話題。（圖／記者吳世龍攝）

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▲▼400坪華麗內裝搶先看，以高規格打造18個特色包廂，每個樓層也有不同的主題設計風格。（圖／記者吳世龍攝）

集結KTV、川菜餐廳為一體的「WE GO歡唱KTV」精品派對概念店將於9月16日開幕，先前華麗的金色建築外觀，就已經在網路引起熱烈討論，今日召開記者會，搶先公布華麗的內部包廂設計。

約400坪的空間中，以高規格打造18個特色包廂，每個樓層也有不同的主題設計風格。1樓大廳走的是輕奢古典風，大器明亮的輕古典格調，融合設計美學與風格藝術，設計出精緻氣派的接待空間，形塑高端精品KTV的市場定位。三個主題包厢各有特色也各具魅力，充分展現低奢華的精品風格，適合高品味的消費族群。

▲▼WE GO歡唱包廂風格多變，滿足消費者各類喜好。（圖／記者吳世龍攝）

二樓則走酷未來風格，這層的設計靈感來自賽博龐克，隨著音樂而律動的RGB燈條，炫幻科技且未來感十足。這層共計有7個包廂，設計有較為硬派的風格，也有太空座艙主題，主打各類主題派對風格。

三樓則是復古時尚風格，融合了許多ART DECO元素，8個包廂也各有藝趣，有跳TONE、有MIX，天天歡唱也不膩。其中，整層旗艦包廂不僅可容納22人同時歡唱，還有獨立的宴會廳。

▲▼WE GO歡唱包廂風格多變，滿足消費者各類喜好。（圖／記者吳世龍攝）

在硬體設備上，「WE GO歡唱」也主打超PRO等級，廣角大螢幕、演唱會等的音響燈光設備，要讓人每一秒都像在開演唱會，滿足消費者對於頂級奢華及多樣化主題的需求。

為了讓消費者在唱歌的同時，也能品嘗到新鮮美味好料，WE GO歡唱邀來川菜一把手古錐師郭主義擔任廚藝總監，親自設計菜單，數十年的功力，數十道拿手經典功夫菜，每道料理都是現點現做，熱騰騰端上桌，滿足挑剔老饕的胃。

▲▼WE GO歡唱找來郭主義當廚藝總監，要讓消費者歡唱享樂同時大飽口福。（圖／記者吳世龍攝）

郭主義首度為KTV獻出精湛廚藝，推出獨家川味料理，從熱炒、冷盤、經典炸物、小菜、湯品、時蔬應有盡有，讓人能隨心所欲的吃遍各種口味。

特別推薦必點菜單有「主廚特製重慶烤魚」、「賽螃蟹」、「熗鍋魚」、「蟹黃海鮮煲」、「水煮牛肉」「椒汁白肉」、「避風塘炒蝦」、「泰式中卷」等招牌菜，歡唱享樂同時大飽口福。