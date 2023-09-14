中年男鼠蹊部「常被電」痛痛麻麻　醫師一查竟是椎間盤突出

記者唐詠絮／彰化報導

彰化田尾鄉1名57歲的中年男子，有尿路結石的病史，「該邊」（鼠蹊部）常像被電流通過的感覺，痛得麻麻的，以為結石復發，又到泌尿科看診都沒好轉，沒想到醫師一查竟是椎間盤突出所引起，痛點和病灶位置明顯不同，所幸經微創脊椎手術後已經得到好轉。

▲彰化中年男子因椎間盤突出害「該邊」常痛得發麻。（示意圖／彰化醫院提供，以下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

男子說，他去年底左側輸尿管結石，在某醫學中心進行體外震石後，左腹下方至腹股溝(該邊)卻持續悶痛，也會麻麻的，有時候像是電流流過的感覺，他一直以為是結石問題，再到泌尿科看診，服藥沒太大改善。

▲賴肇康主任醫師示範搬低處的東西時要先蹲下去再搬。

日前他轉到衛福部彰化醫院泌尿科經主任陳文銘看診，做了X光及電腦斷層等檢查後，顯示尿路沒有結石，懷疑是神經系統的問題，再轉到神經外科，經脊椎神經外科主任賴肇康表示，核磁共振檢查腰椎第一及第二節之間的椎間盤突出，壓迫到脊神經就會反射到腹股溝產生疼痛，才出現痛及麻的症狀。經過微創脊椎手術，去除突出的椎間盤之後，腹股溝已不再出現麻痛感。

▲中年男子因椎間盤突出「該邊」常痛得發麻。

賴肇康說，椎間盤突出的原因來自於退化、運動傷害、姿勢不良等，在生活中儘量維持正確的姿勢，譬如說站立時背部挺直，搬低處的東西時要「反直覺」，要先蹲下去再搬，不要很直覺的就彎腰搬；也要避免久坐、久站，避免趴睡，不要當低頭族等。另外，身體太重會讓脊椎壓力增加，所以控制體重是很重要的，平時多做伸展運動也有幫助，譬如說游泳、吊單槓等。