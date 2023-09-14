侯友宜展開8天訪美行程！　支持者擠爆桃園機場

▲侯友宜出訪美國。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（14）日展開為期8天的美國訪問，下午他在桃園機場發表談話，他表示，美國跟中華民國是堅定、長期的盟友，期盼未來在經濟、貿易、科技產業人才的培育，都有非常深刻的關係。

侯友宜今下午約4點初抵達桃園國際機場，現場湧現支持者，大家高喊「總統好！凍蒜！」。侯友宜發表談話時指出，這次到美國訪問會去紐約、舊金山、華府等城市，並會晤美國國會參眾議員，並拜會政界、智庫、科技業、僑界，讓美國了解他們捍衛民主制度、自由價值的信念，並維護台海區域的穩定和平的決心。



侯友宜提到，他們會透過誠摯的交流，讓中華民國跟美國的友誼不斷地深化，在交流的過程當中，也讓美國跟中華民國雙方的關係，更能夠密切緊合。這一次的訪問也期待美國能夠持續對台海區域的穩定、和平，給予更高度的關注，並協助台灣為印太地區自由經濟貿易的參與。



此外，侯友宜也說，他了解美國跟中華民國是有堅定、長期的盟友，並堅定維護民主自由制度，也共同為印太區域和平穩定共同努力；在這樣狀況底下，從過去到現在，無論在軍事戰略合作得密切，以及在經濟、貿易、科技產業人才的培育，都有非常深刻的關係。



侯友宜也提到，美國僑界對中華民國長期的支持，是一個非常重要的力量，也對中華民國跟美國的關係做出重大貢獻；所以這次他這次會拜會僑社，並參與美國僑胞的活動，謝謝他們長年以來對國家的付出跟貢獻，並爭取他們對侯友宜的支持。

