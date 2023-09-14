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竹市幼兒園口腔巡迴健檢起跑　守護萬名孩童口腔健康

▲市長與現場小朋友一起化身小小牙醫師為獅子萊恩刷牙及檢查牙齒。（圖／新竹市政府提供）

▲市長與現場小朋友一起化身小小牙醫師為獅子萊恩刷牙及檢查牙齒。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市為守護學齡前兒童牙齒健康，衛生局今年持續與牙醫師公會合作，自9月起至11月針對全市公、私立幼兒園，展開牙齒健檢與塗氟校園巡迴服務，預計將有萬名幼兒園學童受惠。新竹市長高虹安今(14)日前往三民國小附設幼兒園關心孩童牙齒健康檢查，同時宣布學齡前牙齒健檢校園巡迴正式啟動，盼透過牙齒健康檢查降低學童齲齒發生率，達到早期發現早期預防及治療。

在創美牙醫診所牙醫師劉庭豪指導下，高虹安與現場小朋友一起學習貝氏刷牙法，並說明塗氟及使用含氟牙膏就是讓牙齒穿上鋼鐵衣，保護牙齒不容易被破壞。此外，也與現場小朋友以cosplay方式互動，與小朋友一起化身小小牙醫師的角色，一起為獅子萊恩刷牙及檢查牙齒，並透過「擊退蛀牙，童趣戳戳樂」遊戲方式，將維護牙齒健康觀念，以活潑生動的方式融入小朋友的世界中。

高虹安親自分享「護牙五妙招」，包含均衡飲食少甜食、定期塗氟及使用氟化物、正確刷牙、定期看牙醫及窩溝封填等。她提到，市府重視市民口腔健康，落實「老幼共好、健康安心」施政藍圖，每年辦理幼兒園校園巡迴口腔健檢及塗氟服務、補助65歲以上長者全口活動假牙，符合資格者，每位補助最高6萬元。她也特別感謝牙醫師公會大力支持與協助，與市府合作推動各項健康政策，共同守護市民健康。

牙醫師公會理事長藍鴻文提到，依據實證研究，牙齒塗氟可以降低乳齒齲齒率達37%、恆齒齲齒率達43%、使用1000~1250ppm含氟牙膏則降低23%的齲齒率。各種使用氟化物防齲方法中，以使用含氟牙膏為最方便使用，提醒家長為孩童選購含氟牙膏也要注意氟化物須達到1000ppm以上才具防齲功效。

衛生局長陳厚全表示，今年牙醫師公會邀集牙醫師進駐幼兒園協助學齡前兒童牙齒健康檢查及塗氟服務，共有134家幼兒園參與，預計有一萬多名學童受惠，透過長期與牙醫師公會合作及歷年幼兒園校園牙齒檢查，幼兒園學童齲齒大幅降低，由45.3%降至32~35%。

衛生局提醒，家長千萬不要有「乳牙是暫時，蛀掉沒關係」的觀念，建議家長從小就要為孩子養成刷牙習慣，0-3歲孩童之家長可用紗棉布或牙刷為孩子刷牙；3-6歲孩童自行刷牙後，家長再完整協助刷第2遍；6-9歲學童可開始學習貝氏刷牙法，孩童刷牙後再由家長重點加強大臼齒、門齒的清潔；9歲以上孩童自己刷牙，家長監督。照顧兒童口腔健康，及早養成孩童正確、有效的口腔健康行為，避免影響兒童未來的發育及健康。

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