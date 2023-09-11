竹市府與兩醫院合作　送新生兒「嬰幼兒閱讀禮袋」

▲文化局與新竹國泰綜合醫院婦產科合作發放「嬰幼兒閱讀禮袋」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府為推廣親子共讀、閱讀教育向下扎根，繼去年5月與國軍桃園總醫院新竹分院婦兒科攜手合作發放「新竹市嬰幼兒閱讀禮袋」後，今年擴大與新竹國泰綜合醫院婦產科合作。新竹市文化局表示，凡於上述2院出生之新生兒父母任一人設籍於新竹市，在住院期間填寫申請資料後，即可獲得「嬰幼兒閱讀禮袋」，作為孩子出生後的第一份賀禮。

新竹市長高虹安表示，為推展竹市親子閱讀風氣，新竹市圖書館自民國98年起發送閱讀禮袋予新生兒家庭。此外，凡設籍新竹市0至5歲幼兒，持戶口名簿至任一分館辦理借閱證，即贈送「嬰幼兒閱讀禮袋」1份，內含父母手冊及精選兒童繪本一冊，陪伴新手父母與孩子共同成長。

國軍桃園總醫院新竹分院院長周勝傑表示，親子共讀能提升嬰幼兒的語言及認知等腦部發展，以增進孩子學習力、專注力與想像力。新竹國泰綜合醫院院長曾英智認為，家長們及早開始親子共讀，能提升孩子的溝通技巧，建立寶寶的自信心，更重要的是維繫親子間的親密感，閱讀禮袋是非常好的共讀入門。

文化局說明，竹市現有7座公共圖書館，另有關東分館將於10月開館，未來持續擴大與更多醫院、社福單位合作，共同攜手推廣閱讀。除持續增購實體及電子版本中外文童書外，各分館每週辦理說故事活動，至今已辦理上千場。相關資訊可至新竹市圖書館網站( http://library.hccg.gov.tw/ )、新竹市文化局官網( https://culture.hccg.gov.tw/ )查詢，或撥打1999市民服務專線、電洽03-5319756新竹市文化局圖書資訊科。