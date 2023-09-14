女子騎Ubike嘉義→台南　一看金額1270元嚇壞：搭計程車還較便宜

▲使用Youbike小心被索取租借調度費。（圖／CTWANT提供）

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你今天騎Youbike了嗎？許多上班族、學生常騎共享腳踏車上路。但你知道，如果「使用前沒讀懂說明書」，你的荷包可能大失血。

事情發生在上週末，有網友在【爆料公社】分享，兩個人騎Youbike，居然共花了$1,270，搭計程車吹冷氣還比較便宜！往下細看該網友的騎程路線，這段從嘉義「博愛後驛街口」到台南「後壁車站」，約莫1小時20的騎乘路程，屬於「跨區租借」，除了一般租借費，會加收「跨區調度」的費用，金額通常是$600起跳。點開Youbike官網後可見，這段路程跨區調度費為$615元。

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網友也自嘲，使用前沒讀說明書，所以繳了不少學費，並將該經驗分享到網路上，提醒不知情的民眾別再隨意跨區了。

貼文一出，引發許多網友熱議：「長知識了，原來有調度費」、「我還不知道有跨區調度欸」、「跨區收費啊！你這台腳踏車，調度人員還要把它扛回嘉義」。

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