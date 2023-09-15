苗栗公館車禍熱點又出事！休旅車、機車路撞擊　驚險畫面曝光

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣公館鄉大東路與忠孝路口昨(14日)深夜發生機車與休旅車碰撞車禍，肇事原因疑似休旅車行經閃紅燈路口欲左轉彎未停、讓，與直行機車發生車禍，所幸機車女騎士只有輕微擦挫傷。

▲公館鄉大東路、忠孝路路口14日深夜車禍，左轉彎休旅車與直行機車碰撞，機車騎士輕傷沒有送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝）

曝光的監視器畫面顯示，昨天深夜11點42分左右，一部休旅車經公館鄉忠孝路往南欲左轉彎時，撞上大東路上往東直行的機車，2車撞擊後機車摔倒路面，騎士的安全帽還噴飛十幾公尺遠，所幸機車騎士還可以站立起來，只有左膝蓋擦挫傷，救護車到達後婉拒送醫。

警方初步調查，45歲李男駕駛休旅車行駛於忠孝路上北往南欲左轉彎，路口閃紅燈；18歲湯姓女機車騎士行駛於大東路上由西往東直行，路口閃黃燈，雙方在路口發生碰撞，機車駕駛手腳擦挫傷，雙方駕駛經酒精檢測均未有飲酒情形，詳細事故原因尚待調查釐清。

車禍的地點是公館鄉大東路與忠孝路路口，這個路口也是公館鄉發生車禍的熱點，在今年7月份一周內發生2起車禍意外，一件發生在白天，小貨車闖紅燈攔腰撞上休旅車；另一件發生在深夜，大貨車和機車在閃燈路口未按規定停、讓而發生碰撞車禍，女騎士手腳多處擦挫傷。

當地民眾表示，半年來這個路口發生10次以上車禍，警方呼籲用路人行經路口應確實遵守號誌，並應減速及停讓，以確保自身及其他用路人安全。