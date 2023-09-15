快訊／嫌小孩太吵衝上樓砍死夫妻檔！　高雄冷血鄰居落網

記者許宥孺、吳世龍、黃資真／高雄報導

高雄市苓雅區住宅一名年約60歲的吳姓男子，疑似長期不滿樓上鄰居發出噪音，今(15)日上午7時許持刀上樓砍殺夫妻後逃逸，導致2人當場死亡，一旁2名孩子全程目擊，趕緊逃下樓找保全報警，警方經調閱監視器確認兇嫌位置後，於上午10時30分在屏東縣枋寮鄉逮到吳嫌，當場坦承犯案，並將作案用兇刀、衣服均丟棄，其餘不願多說，詳細案情還有待釐清。

▲吳嫌砍殺夫妻後騎車逃逸。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方說明，吳嫌犯案後戴著半罩式安全帽，騎乘銀色機車往鳳山、大寮方向逃逸，於上午10時30分在屏東枋寮臨海路發現正在騎車的吳嫌，當場將其壓制在地，而吳嫌在現場也承認犯案，且已拋棄兇刀與衣服，針對犯案動機與兇刀丟棄位置不願透露更多，後續將帶回釐清案情。

回顧此案，今日上午7點52分，警方獲報位於苓雅區武廟路上的某大樓裡，住在14樓的一對羅姓夫妻遭人持刀砍殺數刀，而報案者是死者的7歲、8歲兒子，發現父母倒臥在房間內，身上穿著校服緊急跑到管理室，大喊「我爸爸、媽媽被殺了！」管委會聽到後緊急報案。

▲吳嫌疑似不滿樓上孩子太吵，一大早敲門進屋後砍殺夫妻2人。（圖／記者吳世龍攝）



警方調查，吳姓嫌疑人背景單純，一家三口同住在13樓，初步推判為鄰居之間糾紛，員警查訪住戶，發現前幾個禮拜，羅姓夫妻與吳姓嫌疑人發生噪音糾紛。

警方指出，吳男今日上午趁小孩出門上學前，上樓拍敲大門，當時由小孩開門讓吳男進入屋內，吳男隨後就持刀對羅姓夫妻砍殺數刀，傷勢多在手部和腹部，造成2人當場死亡，媽媽死在房間，爸爸陳屍客廳，疑似致命傷在腹部，目前還在鑑識採證當中，而小孩全程目擊父母遇害。至於凶器是預先準備還是在羅家取材，警方目前還在查證。

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