兒開門讓鄰居進屋！2孩驚見父母被瘋砍…秒衝下樓：我爸媽被殺了

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

高雄市苓雅區一對夫妻今(15日)於住家內遭鄰居持刀砍傷身亡。警方初步調查為住戶間的噪音糾紛，讓樓下住戶動下殺機，今日上午凶嫌上樓，由死者羅姓夫妻的兒子開門，沒想到下秒發現父母被砍殺數刀，急奔下樓高喊「我爸媽被殺了」，警方到場時，羅姓夫妻已死亡，目前正全力追緝凶嫌。

▲13樓吳姓鄰居疑不滿14樓住戶太吵，今天上午持刀砍死羅姓夫妻。（圖／記者吳世龍攝）

這起案件發生在今日上午7點52分，警方獲報，苓雅區武廟路一棟大樓發生一起兇殺案，住在14樓的一對羅姓夫妻遭人持刀砍殺數刀。警方趕抵現場，經了解，報案者是死者的7歲、8歲兒子，發現父母倒臥在地，身上穿著校服緊急跑到管理室，大喊「我爸爸、媽媽被殺了！」管委會聽到後緊急報案。

▲吳姓兇嫌犯案後騎乘機車逃逸，警方目前正在追緝中。（圖／記者吳世龍攝）

警方調查，吳姓嫌疑人背景單純，一家三口同住在13樓，初步推判為鄰居之間糾紛，員警查訪住戶，發現前幾個禮拜，羅姓夫妻與吳姓嫌疑人發生噪音糾紛。

警方指出，吳男今日上午趁小孩出門上學前，上樓拍敲大門，當時由小孩開門讓吳男進入屋內，吳男隨後就持刀對羅姓夫妻砍殺數刀，傷勢多在手部和腹部，造成2人當場死亡，媽媽死在客廳，爸爸陳屍於房間床上，疑似致命傷在腹部，目前還在鑑識採證當中，而小孩全程目擊父母遇害。至於凶器是預先準備還是在羅家取材，警方目前還在查證。

警方表示，目前吳姓嫌疑人犯案後騎乘機車往鳳山、大寮一帶逃逸，警方目前組成專案小組，正調閱監視器追查中。