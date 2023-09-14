「欸你這週要幹嘛」影片2變化！　老粉失望嘆：不好笑又尷尬

▲YouTuber「欸你這週要幹嘛」。（圖／翻攝自Instagram／arielsvlog_816）



記者施怡妏／綜合報導

百萬YouTuber「欸你這週要幹嘛」由姊姊Ariel、妹妹Shine及弟弟組成，時常拍攝國內外旅遊攻略，或分享生活日常，不過有老粉表示，從頻道在拍攝接歌挑戰時就入坑了，一路追隨到現在，但最近發現剪輯風格變了，封面圖片也不好看，貼文一出，網友紛紛點頭，「後期真的看不下去了」。

有網友在Dcard上發文，一直以來都是頻道的老粉，從接歌挑戰就一路追到現在，「家裡誰是誰我都背得出來，這團是大學同學、那團是高中同學」，但最近發現，影片的剪輯風格出現變化，也從影片中得知，團隊裡似乎來了新的剪輯師，「還是恩恩（姊姊Ariel）的感覺，那個流暢度感覺是有初剪內容都ok！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，原PO認為最大的問題點是封面圖，「不是這麼的好看？雖然豐富了點，但我覺得越來越脫離之前的感覺」，此外，影片中新增的一些小字很有哏，但是有時候真的太多了。

▲姊姊Ariel（右）、妹妹Shine（左）。（圖／翻攝自instagram／shinemeimei）



貼文一出，網友們很有感，「剪輯現在變得很華麗，反而好無聊」、「沒有之前輕鬆配飯看的感覺了」、「不喜歡小字的呈現，因為需要按暫停或倒轉才看得清楚」、「我也不喜歡這個，每次都倒回去，然後發現是不重要的字」、「我也覺得封面很醜，不曉得是什麼風格，就是一堆照片疊加？但不好看啊」、「我最不行的是字幕上面的OS，每次看了都覺得不好笑又尷尬，還是喜歡單純一點的」。

不過也有網友認為，新的影片風格帶來不一樣的感覺，「很喜歡他們的轉變耶，覺得帶入很多特效或小字蠻有哏的，看得很開心」、「我覺得內容有進步有創新，對於一個創作者是一個很大的幫助，人還是那些人沒變的，而且業配真的很少，讓人可以輕鬆看」。

【ETStar開課了】輸入折扣碼「150girl」，享早鳥優惠再打9折！

➤成為百萬網紅、美拍達人

➤社交必學撩心術、增肌減脂健身訓練