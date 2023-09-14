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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭台銘最早見賴佩霞非談副手　郭辦認賴願為在野整合隨時退出

記者蘇晏男／台北報導

鴻海創辦人郭台銘今（14日）宣布由藝人賴佩霞擔任其參選2024總統的副手人選，賴佩霞強調自己的任務是落實郭「整合在野」心願，讓媒體關切是否賴會為了整合而退出選戰。對此，郭辦發言人黃士修回應，「是的」，郭一開始就跟賴講得很清楚，這次參選是為了整合，如果在野能整合成一組最強隊伍，贏得大選，這才是最重要目標。另外黃也透露，郭最早跟賴見面，是請賴教郭講話、溝通，他不知道何時郭向賴發出副手人選的邀約。

▲郭台銘與賴佩霞14日在記者會上相擁。（圖／記者湯興漢攝）

▲郭台銘與賴佩霞14日在記者會上相擁。（圖／記者湯興漢攝）

郭台銘14日上午在張榮發基金會舉行記者會，宣布賴佩霞擔任其副手人選，賴致詞時強調自己擅長溝通與協調，身為副手，她的任務是落實郭「整合在野」心願。會後黃士修受訪時，被問及是否賴佩霞會隨時願意為了整合而退出選戰。

黃士修說，「是的」，其實他也是到最後一刻才知道是賴佩霞，更早之前，郭台銘雖沒有透露人選，可是郭對他說 ，他跟溝通的這位人選一開始就講得很清楚，這次參選是為了整合，因為就民調上來說，還是總統參選人柯文哲跟侯友宜比較高，所以如果在野陣營能夠整合成一組最強的隊伍，贏得大選，這才是最重要的目標。

黃士修表示，郭台銘親口向他保證，自己從一開始就跟副手人選講得非常的清楚，而現在知道這位副手人選是賴佩霞，而賴也從一開始就認同郭的理念，願意捲起袖子下來幫忙。無論賴佩霞是不是繼續擔任副總統擬參選人的角色，賴都會用各種形式、各種的角色，陪伴在郭台銘身邊，走到底完成郭的志業。

黃士修也透露，稍早跟賴佩霞稍微簡短交談一下，才得知其實最早郭台銘跟賴見面，是請賴教他講話、溝通的部分，包括媒體可能有注意到，最近郭的笑容跟4年前比起來是變得比較多，據說這個是賴的提醒，要郭多笑、開心，在選舉過程中，個人的氣場與溝通能力就會增加，會變得更聰明的。所以最早賴佩霞是這個角色，所以他並不知道什麼時候，郭台銘向賴發出副手人選的邀約。

黃士修強調，賴佩霞工作首要是輔佐郭台銘，在各方面，不管是內部的溝通，還是外部的溝通，面對記者媒體、面對群眾，這都是她的專長；其次在內部的方面上，賴也會協調郭的團隊。

至於賴佩霞曾移民美國一年，媒體關切賴佩霞是否還具美國國籍，黃士修表示，這個問題會由賴來回答，但他可以保證，相關的問題賴都知道，賴也都會在之後的公開受訪中，親自回答。媒體追問，所以說賴佩霞現在還具有美國國籍，那賴之後會放棄嗎？黃士修說，「我認為會」，但是這個問題應該要由賴親自來回答，以示慎重。

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