侯友宜今啟程訪美　孫曉雅送祝福：Good luck！

▲侯友宜參觀「2023台北國際航太暨國防工業展覽會」,見AIT處長孫曉雅 。(圖/記者崔至雲攝)



記者崔至雲/台北報導

國民黨總統參選人侯友宜今(14)日傍晚訪美,早上他參觀「2023台北國際航太暨國防工業展覽會」,其中,也與AIT處長孫曉雅見面,對於侯即將前往美國,孫曉雅表示,「Good luck!have a nice trip」,兩人也在展館中的美國館握手合影致意。

侯友宜今中午前往南港展覽館參觀「2023台北國際航太暨國防工業展覽會」,經過美國館時,孫曉雅出來迎接,孫曉雅特別向侯友宜介紹美國彈簧刀無人機,此外兩人聊到侯今天要訪美,孫曉雅也表示,「Good luck!I wish mayor Hou the best of luck on his trip to the US, so Bon voyage. 一路平安。侯友宜也回應,「一路平安,thank you」。

會後媒體問到,與孫曉雅談話內容,侯友宜表示,他們常常有機會在一起,一起關心台海穩定、關心如何讓台美關心深化,他們會在自由民主同盟底下,好好讓台美關係不斷往前走。

此外,侯友宜也談到,今天最主要是要重申台灣要提升國防自衛能力、加強國防軍備,他對國防自主非常重視,今天也到中科院看無人航空載具現在發展的情形,也與航太相關產業談到,未來一定要跟國外並肩作戰,讓安全跟經濟並駕齊驅。