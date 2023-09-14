侯友宜今啟程訪美　孫曉雅送祝福：Good luck！

▲侯友宜參觀「2023台北國際航太暨國防工業展覽會」，見AIT處長孫曉雅 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（14）日傍晚訪美，早上他參觀「2023台北國際航太暨國防工業展覽會」，其中，也與AIT處長孫曉雅見面，對於侯即將前往美國，孫曉雅表示，「Good luck！have a nice trip」，兩人也在展館中的美國館握手合影致意。

侯友宜今中午前往南港展覽館參觀「2023台北國際航太暨國防工業展覽會」，經過美國館時，孫曉雅出來迎接，孫曉雅特別向侯友宜介紹美國彈簧刀無人機，此外兩人聊到侯今天要訪美，孫曉雅也表示，「Good luck！I wish mayor Hou the best of luck on his trip to the US, so Bon voyage. 一路平安。侯友宜也回應，「一路平安，thank you」。

會後媒體問到，與孫曉雅談話內容，侯友宜表示，他們常常有機會在一起，一起關心台海穩定、關心如何讓台美關心深化，他們會在自由民主同盟底下，好好讓台美關係不斷往前走。

此外，侯友宜也談到，今天最主要是要重申台灣要提升國防自衛能力、加強國防軍備，他對國防自主非常重視，今天也到中科院看無人航空載具現在發展的情形，也與航太相關產業談到，未來一定要跟國外並肩作戰，讓安全跟經濟並駕齊驅。

