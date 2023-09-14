讚賴佩霞「完美詮釋副手定義」　他敲碗：郭台銘怎麼找到這塊瑰寶

記者江采蓁／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘投入14日公布副手人選，找來藝人賴佩霞，現年60歲的賴佩霞身分多元，不僅是藝人、歌手，還是作家、心靈講師，學經歷也相當豐富，引發熱議。媒體人羅友志就在臉書發文大讚，「賴佩霞一出場，就完美的詮釋副手定義，太牛了！」並笑稱好想知道郭台銘怎麼看到這塊瑰寶的？很需要介紹一下。

▲郭台銘今天宣布副手人選為賴佩霞。（圖／記者湯興漢攝）

「賴佩霞都在誇獎別人，沒在彰顯自己，一出場，就完美的詮釋副手定義，太牛了！」羅友志指出，賴佩霞先誇獎自己的「正手」有毅力、有溫暖，為了企業員工，可以在烈日下苦等廠商，三兩句話就化解郭台銘「霸道總裁」的形象；接著，把這幾年勞工、老闆們最痛的「一例一休」，緩慢卻劇烈的痛擊一掌，用哽咽心疼關門的庶民生活，喚醒大家想起，總統蔡英文上台最爭議、最被詬病的政策，沒有張牙舞爪的提出「下架民進黨」的理由。

羅友志再提到，最棘手的柯侯整合問題，也是用一句誇獎當開場白，「我真的好喜歡他們喔！」，從5月17日以來的劍拔弩張，一口氣化為無形，任何人以後要再說「郭台銘是下架民進黨的罪魁禍首」、「郭台銘就是出來亂的」，就會有人回你，「人家都說好喜歡你，你還這樣，真沒品！」

「郭老闆就是郭老闆，用人選才之道，眼光有夠獨到」，羅友志笑稱，「好想知道郭台銘怎麼看到這塊瑰寶的？104嗎？還是哪家獵人頭公司？介紹一下…我很需要。」

羅友志也打趣說道，而且，誰說「郭柯配」、「郭侯配」，郭台銘偏偏就要「郭賴配」，還吃了民進黨總統參選人賴清德一個小豆腐。他最後再度大讚，一個都在誇獎別人的副手，讓郭台銘的路，拓寬了許多。