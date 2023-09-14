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大陸 大陸焦點 特派現場

向台灣學子招手　福建實行「一視同仁、就近入學」政策

記者蔡儀潔、任以芳／台北-北京連線報導

大陸12日釋出對台新政策，當中包括積極吸引台灣學子赴福建就學。福建省委副書記羅東川今（14）早介紹道，將進一步支持台灣學生來求學、研學，特別是對台胞子女就讀實行「歡迎就讀、一視同仁、就近入學」政策。

大陸國務院新聞辦公室今早舉行記者會，由中央台辦副主任潘賢掌、大陸國家發展改革委副主任叢亮及羅東川，介紹《中共中央國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》。

▲▼ 潘賢掌,羅東川,國新辦,支持福建建設兩岸融合發展示范區的意見 。（圖／記者任以芳攝）

▲記者會現場 。（圖／記者任以芳攝）

羅東川在介紹「支持台胞來閩（福建）求學研學」時提到，福建是大陸唯一試點開展高校單獨對台招生考試、依據台灣統測成績招生的省份，已開放36所高校對台招生。

羅東川指出，目前，在福建就讀的全日制台生佔到大陸的六分之一，推動70多所高校與台灣110多所高校建立合作協議，達成了200多個合作辦學項目，聯合培養技術技能人才2.4萬多人。

根據《意見》，福建將進一步支持台灣學生來閩求學、研學，特別是對台胞子女就讀實行「歡迎就讀、一視同仁、就近入學」政策。

羅東川分享經歷稱，在福州、廈門聽台胞講，台胞子女往往念的是最好的小學，「我曾經在福州一個小學見到過台灣同胞的子女在此就讀。我也問了一些高校，今年招收數量都超過往年。」

▲▼ 潘賢掌,羅東川,國新辦,支持福建建設兩岸融合發展示范區的意見 。（圖／記者任以芳攝）

▲羅東川 。（圖／記者任以芳攝）

另外，羅東川還針對就業、生活等方面進行介紹。他指出，目前福建已直接採認台灣職業資格45項，累計吸引超過4萬名台灣民眾來實習、就業創業。

羅東川接著說，在此基礎上，將進一步支持福建各類企業特別是台企，聘用更多台灣員工，加大職業學校招聘台灣教師力度，擴大直接採認台灣職業資格範圍，鼓勵台灣醫師按規定執業，逐步擴大取得國家法律職業資格的台灣居民從事律師職業的執業範圍等。

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