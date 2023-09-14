福建最強惠台政策「精準」推動融合　金廈、福馬共建生活圈

記者蔡儀潔、任以芳／台北-北京連線報導

大陸12日釋出重磅對台政策，目標將福建建設成台胞台企登陸第一家園。根據大陸國務院新聞辦公室今（14）早舉行的記者會內容，福建不同城市將「精準」推動兩岸融合合作，譬如廈門與金門、福州與馬祖打造同城生活圈；泉州、漳州建設世界閩南文化交流中心；龍岩、三明創新兩岸客家文化交流等。

▲現場畫面 。（圖／記者任以芳攝）

大陸國新辦今早舉行記者會，由中央台辦副主任潘賢掌、大陸國家發展改革委副主任叢亮及福建省委副書記羅東川，介紹《中共中央國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》。

針對福建不同城市與台灣的融合發展規劃，叢亮表示，主要有3大方面的重大舉措，首先是深化「廈門與金門」融合發展，包括打造廈金「同城生活圈」；支持金門共用廈門新機場；加快推進與金門通電、通氣、通橋；金門居民在廈門同等享受當地居民待遇等。

叢亮接著說，第二點是「福州與馬祖」深化融合發展，包括打造兩地同城生活圈；馬祖居民在福州同等享受當地居民待遇；文化旅遊、海洋漁業等領域創新融合；吸引台胞台企參與福州數位經濟發展；加快推進與金門通電、通氣、通橋等。

叢亮指出，第三點是加快平潭綜合實驗區開放發展，包括擴大對台跨境服務貿易開放、探索建設兩岸共同市場先行區域、究放開台灣信息服務等行業准入、支持平潭綜合實驗區建設更加便捷的兩岸往來通道等。

▲叢亮回答記者提問。（圖／記者任以芳攝）

叢亮還表示，福建其他地區亦會推進通融實踐，譬如發揮泉州、漳州閩南語地區台胞主要祖籍地優勢，建設世界閩南文化交流中心，展開與澎湖融合發展實踐。

另外根據介紹，還有支持龍岩、三明創新兩岸客家文化交流；三明建設海峽兩岸鄉村融合發展試驗區；莆田以媽祖故里、兩岸生技和醫療健康產業合作區等為載體，深化對台交流合作；南平深化生態、文化、旅遊產業對台合作；鼓勵寧德拓展新能源、海洋養殖產業對台合作。

叢亮最後指出，希望更多台灣同胞能到福建走走看看，讓閩台兩地民眾親上加親。