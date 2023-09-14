桃園龍潭易肇事路段前3名出爐　警分局長帶隊宣導停讓文化

▲龍潭分局長張鶴瓊率領「交通安全宣導隊」進入市場宣導。（圖／龍潭警分局提供、下同）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市龍潭前三大易肇事路段分別為大昌路二段與五福街口、中興路與武漢路口及中正路與北龍路口，警方分析交通事故發生主要肇事前三原因為，未依規定讓車、左轉未依規定及未注意車前狀態呼籲用路人應多加注意和禮讓。

因9月為全國「交通安全月」，主題為「人本交通－停讓文化」，口號為「車輛慢看停、行人安全行」，龍潭警分局為使該等主題、口號更能達到宣導及深化之目的，特結合在地婦女志工、義警、民防等組成「交通安全宣導隊」，今日上午由龍潭分局分局長張鶴瓊帶隊前往龍潭區中正路與五福街口的傳統市場周邊，強力宣導「車輛慢看停、行人安全行」、「尊重路權、您我安全」、「無號誌路口、務必遵守停讓」及「行人也要遵守交通規則」等用路觀念，希望“行車停讓”能成為駕駛人的優良習慣及行人過馬路更要注意「停、看、聽」。

▲▼「交通安全宣導隊」高舉標語向民眾路權和禮讓。（圖／龍潭警分局提供）

張鶴瓊表示，統計龍潭區今年1月至8月A1(死亡)車禍案件共有6件，其中行人死亡有3件，分別為汽車闖紅燈撞擊行人、行人違規穿越馬路及行人闖紅燈，另3件則是汽車未遵守停讓及減速規定；雖然A2(人員受傷)車禍案件發生1,421件比去年同期1,509件減少88件。

龍潭分局統計龍潭潭區交通事故易肇事地點的前三處：1、龍潭區大昌路二段與五福街口（19件）2、中興路與武漢路口（19件）3、中正路與北龍路口（18件）交通事故發生主要肇事前三原因：1、未依規定讓車（236件）2、左轉未依規定（197件）3、未注意車前狀態（179件），警方將持續積極防制，亦期望藉此強力宣導交通安全，並在「交通安全月」期間，除加強執法力度外，並針對汽機車行經路口不停讓行人、汽車及行人闖紅燈、行人違規穿越馬路及車輛行經無號誌路口未依標誌、標線、號誌停車再開等違規項目強力取締。