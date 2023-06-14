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南消三大結合佳里奇美醫院　打造大北門區醫療堡壘防災無上限

▲台南佳里奇美醫院與台南市消防局第三大隊及佳里區公所共同合作，舉辦企業防災自主演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南佳里奇美醫院與台南市消防局第三大隊及佳里區公所共同合作，舉辦企業防災自主演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南佳里奇美醫院秉持「提供安全、優質的醫療照顧」成為民眾最信賴的健康照護體系，提升醫院的服務與醫療品質之外，也期許醫院的防災能力，在安全環境下更能夠守護著這個社區民眾的福祉與健康，14日特別與台南市政府消防局第三大隊及佳里區公所共同合作，舉辦企業防災自主演練。

▲台南佳里奇美醫院與台南市消防局第三大隊及佳里區公所共同合作，舉辦企業防災自主演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南佳里奇美醫院與台南市消防局第三大隊及佳里區公所共同合作，舉辦企業防災自主演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南佳里奇美醫院與台南市消防局第三大隊及佳里區公所共同合作，舉辦企業防災自主演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局出動12台消防車、消防員40人結合佳里奇美醫院自衛消防編組員工防災演練，模擬狀況為院內因地震導致加護病房儀器電線起火，並進行防震三步驟，「趴下、掩護、穩住」，佳里奇美醫院立即啓動自衛消防編組進行二氧化碳滅火設備初期滅火、通報避難及安全防護等應變作為，待消防局人車抵達後，院方指揮官立即與消防指揮官完整交接現場災況，消防指揮官考慮院內患者眾多，啟動大量傷病患機制進行緊急應變。

▲台南佳里奇美醫院與台南市消防局第三大隊及佳里區公所共同合作，舉辦企業防災自主演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南佳里奇美醫院與台南市消防局第三大隊及佳里區公所共同合作，舉辦企業防災自主演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南佳里奇美醫院與台南市消防局第三大隊及佳里區公所共同合作，舉辦企業防災自主演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

佳里奇美醫院院長周偉倪表示，這次演練的目的不僅是為了提高我們應對災害的能力，更是為了確保我們的院內人員和病患在任何突發情況下都能得到充分的保護。防災演練僅僅是我們為了應對可能發生的突發情況而做出的一步。我們將繼續投入資源和努力，進一步提升我們的應急能力和安全措施。

▲台南佳里奇美醫院與台南市消防局第三大隊及佳里區公所共同合作，舉辦企業防災自主演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南佳里奇美醫院與台南市消防局第三大隊及佳里區公所共同合作，舉辦企業防災自主演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局第三大隊大隊長陳坤宗表示，透過院方與消防隊的討論，進行兵棋推演及實兵演練加強企業的防災能力。本場演練中，由於醫院內患者眾多且出入人員難以掌控，發生災害時可能需要救援大量傷者，啟動大量傷病患機制，建立指揮架構、狀況評估與通報、動線與區域配置、快速檢傷分類、傷病患醫療處置及後送等五大項目。佳里奇美醫院的急診部門立即啟動緊急應變機制，動員醫護及行政人員進行傷患分級和急救工作。所有參與演練的成員全力配合，培養團隊默契，提升彼此的應變能力。

▲台南佳里奇美醫院與台南市消防局第三大隊及佳里區公所共同合作，舉辦企業防災自主演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南佳里奇美醫院與台南市消防局第三大隊及佳里區公所共同合作，舉辦企業防災自主演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，佳里奇美醫院是大北門區重要的醫療院所，平常收容患者大多是避難弱勢，在搶救上較為不易，也可以採取關門自救及就地避難，希望透過演練，加強人員火場應變搶救之能力，使災害損失降至最低。

▲台南佳里奇美醫院與台南市消防局第三大隊及佳里區公所共同合作，舉辦企業防災自主演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，企業防災的重要性在於預先了解可能的災害風險，並透過災前平時的整備，包括組織設立、計畫制定和演練等措施，來預防災害的發生。當災害真的發生時，企業能夠快速而有效地應對，減少對企業造成的衝擊，同時確保公眾的生命安全。

▲台南佳里奇美醫院與台南市消防局第三大隊及佳里區公所共同合作，舉辦企業防災自主演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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