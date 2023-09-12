早晚降溫帶外套！周日成「天氣最差的一天」　迎雨範圍出爐

▲明日中南部午後有雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

入秋再等等！中央氣象局表示，近日夜裡清晨溫度略降，感受上偏涼，但白天受到太陽加熱影響依然悶熱，不過本周在午後中南部、各地山區有機會發生雷陣雨，今明兩日是未來一周天氣最好的兩天，周日受到南海低壓影響，則將是天氣最差的一天。

氣象局預報員曾昭誠表示，明日天氣依然穩定，僅南部、各地山區有午後雷陣雨。周四、五位於台灣東方的低壓系統比較靠近，不過該系統結構不佳，不會增強為熱帶低壓或颱風，因此只有花東、恆春半島會受其影響而有零星降雨，中南部、山區維持午後雷雨，中部以北整天都多雲到晴。

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▲未來降雨趨勢。（圖／氣象局）

周六台灣附近水氣增加，東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，西半部多雲到晴，午後中南部、山區有雷陣雨。周日、一南海低壓靠近台灣西南方海域，南部、東部、各地山區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲午後有雷陣雨。周二以後水氣減少，剩下東半部有局部短暫陣雨，午後中南部、山區有雷陣雨。

未來一周清晨夜晚溫度偏涼，約23-24度，部分地區再低1-2度，但白天高溫仍可達31-33度，尤其是有太陽時依然悶熱，目前北方尚無明顯冷空氣南下影響，因此仍是夏季的天氣型態，不過極端高溫出現的頻率會下降。