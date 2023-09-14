第1次下海就被逮「與恩客扮情侶裝無辜」　印尼看護工將遣返

▲台南市警二分局中正派出所員警，查獲印尼籍申請來台從事看護工之38歲妮女非法從事性交易，依法裁罰解送專勤隊收容來辦理遣返事宜。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警二分局中正派出所員警，接獲社區友善通報網反映，在保安路某旅館常有不明外籍女子出入，13日下午3時許前往查察，果然在該旅館7樓某房間內，查獲劉姓男客與印尼女子正在進行交易，現場查獲剛用完的保險套1個、潤滑液1瓶及交易所得3200元等證物。據了解，38歲的印尼籍女子申請來台從事看護工，她聲稱第一次下海，沒想到就被警方逮捕。

全案將2人帶回調查，劉男是在網路社群發現有煽情之性交易訊息，乃聯絡並約定時間前往旅館，與妮女從事性交易，雙方並以50分鐘3200元之價格來從事全套之性交易服務。

在員警敲門多時後，兩人才神情慌張開門，一開始還以男女朋友來回應，但為員警分開詢問後馬上破綻百出，員警又在垃圾桶內發現使用後之保險套及放於床頭潤滑液等物品，兩人乖乖配合為員警帶回。全案調查後劉、妮兩人性交易部分依違反社會秩序維護法各裁罰3000元；另妮女（申請高雄市仁武區工作）非法工作項目不符部分，另依違反「入出國及移民法」解送專勤隊收容來辦理遣返事宜。後續員警也將持續追查有無幕後不法仲介之經營分子來溯源查辦。

二分局表示，色情性交易等不法行為影響社會善良風俗，除已利用社區友善通報網來加強交付反映外，也將透由各項勤務作為加強掃蕩不法，以維護社會良善秩序；同時也呼籲民眾對居住環境周遭如有可疑人事物情況，都可立即向警察機關通報或撥打110報案，一同來守護環境之安全。