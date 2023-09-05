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南韓中年法官性交易！出差叫妹「開房喝茶」爽歪歪　判決結果出爐

▲▼法官,法搥。（圖／CFP）

▲南韓一名來自蔚山的法官出差期間進行性交易。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓一名隸屬於蔚山地方法院的42歲李姓法官，今年6月前往首爾出差時，竟然在飯店透過App媒合援交，尋找一名女性至飯店房間內進行性交易，且東窗事發後竟還有一個多月的時間，可以拿起法槌開庭審判，消息一出引發社會譁然，檢方最近針對李姓法官提起簡易起訴。

根據《韓聯社》，南韓法律界人士今日（5）日指出，隸屬於蔚山地方法院的李姓法官涉嫌違反性買賣（性交易）處罰法，最近被首爾中央地方檢察廳女性兒童犯罪搜查1部（部長檢察官為金恩美）依照上述罪嫌「簡易起訴」（略式起訴，Summary Order），要求李姓法官須繳交300萬韓元（近新台幣7萬元）作為罰金。

所謂的「簡易起訴」，指的是南韓檢方向法院提出申請，要求當事者繳納罰金或罰鍰，以該程序取代正式開庭審判，只要當事者或法院未提出召開正式審判的要求，則檢方所提出的刑求便以此定讞。

李姓法官今年6月22日從蔚山廣域市前往首爾出差，他於當天下午4時在首爾市江南區某飯店內，透過援交App媒合到一名女性，雙方以15萬韓元（約新台幣3478元）為代價進行性交易，警方晚間6時前往飯店房門口將女子逮個正著，至於李姓法官則早已從飯店逃之夭夭。

李姓法官事後表示，當時他是因為參加法官研修課程才會前往首爾，而在課程結束後，他才在回程時於飯店進行性交易。

針對李姓法官的犯行，南韓大法院（最高法院）才於8月23日決定祭出嚴厲的懲戒措施，判處李姓法官停職3個月，大法院認為李姓法官「有損法官的名聲、損害法院的威信」。

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