郭台銘公布副手搭檔賴佩霞　綠委看完記者會：副手比郭董更有魅力

記者杜冠霖／台北報導

鴻海創辦人郭台銘投入2024總統大選，14日公布副手人選，找來藝人賴佩霞。而現年60歲的賴佩霞身分多元，不僅是藝人、歌手，還是作家、心靈講師，學經歷也相當豐富。民進黨立委洪申翰表示，看完記者會，甚至會覺得賴佩霞比郭台銘董事長更有魅力，包括她的談吐等等，民進黨團立場就是尊重、做最好的準備。希望接下來總統大選回到候選人願景、正向競爭。

▲郭台銘正式宣布邀請人選之人造浪者中飾演林月貞一角的女星賴佩霞搭檔參選正副總統。（圖／記者湯興漢攝）



郭台銘今（14）日宣布賴佩霞擔任2024副總統參選人。賴佩霞致詞時提到，她的專長是溝通、協調，過去幾年也在哈佛大學甘迺迪學院、法學院、醫學院、商學院學習，接下來她要跟內部人員溝通，跟媒體溝通，跟在野黨溝通，而最最重要的是跟全國民眾溝通，同時也落實郭台銘「整合在野」的心願。

對於郭台銘副手人選，洪申翰表示，賴佩霞在過去演藝、文化傳播有其成就，對於不同組提出副手人選就尊重、祝福，希望接下來四個月總統大選回到候選人願景、正向競爭。大家可能看完記者會，甚至會覺得賴佩霞比郭台銘董事長更有魅力，包括她的談吐等等，就是尊重、做最好的準備。

至於賴佩霞在人選之人中的演出，被認為神似總統蔡英文，會不會擔心搶票問題？洪申翰指出，看完她出場的記者會，恐怕要擔心的是國民黨的鬥爭吧！