眼中的郭台銘跟媒體上的不一樣　賴佩霞：我會告訴你他有多可愛

記者蘇晏男／台北報導

已宣布參選2024總統的鴻海創辦人郭台銘，今（14日）早正式宣布藝人賴佩霞擔任其副手。賴佩霞在答覆媒體時表示，她之所以敢做這件事，就是因為她身邊有好幾位當初有跟郭創業的人，他們口中的郭台銘，跟她在媒體上聽到的不一樣，如果大家誤判而錯過這樣的領導人很可惜。賴也說，接下來這段時間，她也會鼓勵郭台銘，盡可能把以前不會去談的脆弱能夠展現出來，「我以後會告訴你，他有多可愛，他真的很可愛」。

▲郭台銘14日宣布賴佩霞擔任副手。（圖／記者湯興漢攝）

郭台銘14日早上8時半在張榮發基金會舉行記者會，宣布賴佩霞擔任副手人選。媒體詢問賴佩霞，致詞說郭台銘是善良且能力很強的人，明明那麼聰明，但郭的民調這麼低，您研究、思考後問題出在哪？

賴佩霞回應，在9月以前她對台灣政治並不清楚，就是她會看大標，但媒體習慣性對話方式，「我不習慣 」，所以沒近距離觀看台灣政治走向。當9月接受郭台銘邀請後，才開始專注、看媒體對郭的評論。

賴佩霞說，她在媒體上聽到的，不是在老員工身邊聽到的，之所以敢做這件事（擔任副手），就是因為她身邊有好幾位當初有跟郭創業的人，其口中的郭台銘，跟她在媒體上聽到的不一樣。

賴佩霞也說，她相信郭台銘是心地非常善良、心非常軟的人，很多人來到他身邊，他一定得劃清界線，把自己變得剛強、說話直率，但她認為這些都是郭的另外一面，因為她所看到、聽到的郭有另外一面，且當她看到郭跟太太、孩子、兒子跟團隊相處，她很確信郭有好大的另一部分的他是大家不認識的，如果大家誤判而錯過這樣的領導人很可惜。

賴佩霞表示，接下來這段時間，盡可能透過她的觀察，她也會鼓勵郭台銘，盡可能把以前不會去談的脆弱能夠展現出來，「我以後會告訴你，他有多可愛，他真的很可愛」。