「郭台銘這步棋下得不錯」！她讚賴佩霞形象好：當正的票比郭董多

▲賴佩霞接受郭台銘的邀請，將一同搭檔參選2024正副總統選舉，引發各界熱議。

圖文／鏡週刊

鴻海創辦人郭台銘投入2024總統選戰，今（14日）正式宣布副手人選就是資深藝人、作家賴佩霞。賴佩霞在上半年播出的影集《人選之人－造浪者》中，飾演當選總統的公正黨候選人林月真，她在劇中的形象正面、演出備受肯定，如今接受郭台銘的邀約，真的投身選舉也引發熱議，桃園市議員黃瓊慧在臉書發文表示：「造浪者第二季直接開拍！」她大讚郭台銘這個人選很不錯，但她認為應該讓「林月真」當正的，票會比郭台銘還多。

現年60歲的賴佩霞曾是影歌雙棲的女星，後轉而投身心理治療與諮商工作，出版相關書籍與雜誌並四處進行演講，近年回到螢光幕前參與戲劇或電影演出，今年在Netflix播出掀起熱潮的《人選之人－造浪者》中，她飾演挑戰執政黨成功的在野黨總統候選人林月真，演出成功獲得迴響，甚至被看好入圍即將公布的金鐘獎女配角獎項。

▲賴佩霞出演影集中的總統候選人並成功當選，如今更真的親身投入正副總統選戰。（翻攝自人選之人—造浪者 Wave Makers臉書）

郭台銘今早宣布，賴佩霞就是「能力比我強、愛心比我強、對全民共識的凝視力比我強」的人選，將與賴搭檔競選2024總統大選；賴佩霞致詞時坦言，郭台銘民調很低，很多朋友一定會覺得她為什麼要淌這趟渾水？但她認為只要是對的，也能幫得上忙，她就會全力以赴，因此願意幫助郭台銘達成兩岸和平、經濟繁榮的政見，也要發揮她溝通的專長，為郭台銘落實「整合在野」的心願。

「郭賴配」的組合讓不少人跌破眼鏡，賴佩霞的背景也開始被起底討論，她不只是《人選之人－造浪者》的林月真，還是藝人謝沛恩的媽媽、隋棠的婆婆，就連民進黨籍的桃園市議員黃瓊慧都認為，賴佩霞的形象很好，直呼郭台銘這步棋下得不錯，還直呼「造浪者第二季直接開拍！」

黃瓊慧看了賴佩霞在記者會上的演說後表示，賴的形象好、口條好、各方面條件都不錯，演講的氣勢很驚人，「只是她真的有考慮清楚當郭的副手嗎？」黃瓊慧表示，郭台銘民調越來越低，除了沒有參選理念和中心思想之外，最重要的原因是仇恨動員，整天喊「下架民進黨」才搞得自己越來越不討喜。

她提到，賴佩霞在演說中希望選舉不用搞到家庭失和，但郭台銘前陣子整天分裂台灣人感情的做法簡直與她背道而馳，她很好奇賴佩霞要怎麼挽救郭台銘的民調，更開玩笑說：「其實我覺得林月真應該當正的，票會比郭董多」。有網友留言，賴清德終於有個強力的對手，盼民進黨加油，黃瓊慧也回應：「我們會持續努力到最後」。

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