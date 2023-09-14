批賴佩霞像「有心理學專業的龍應台」　吳欣岱：錯誤歸因台灣現況

▲基進黨台北黨部主委吳欣岱。（圖／記者陳煥丞攝）



記者詹宜庭／台北報導

鴻海創辦人郭台銘14日宣布藝人賴佩霞擔任2024副總統參選人，而賴先前在戲劇《人選之人—造浪者》裡飾演「總統候選人」林月真一角，劇中劇外的既視感引發熱議。台灣基進北市黨部主委吳欣岱透露，她有看《人選之人—造浪者》這部劇，也很喜歡林月真，但賴佩霞演講全文，看起來就是有心理學專業的龍應台，用片段的故事來拼湊，錯誤歸因台灣現況。

針對賴佩霞擔任郭台銘副手一事，吳欣岱今日表示，她有看《人選之人—造浪者》這部劇，也很喜歡林月真，但賴佩霞演講全文，看起來就是有心理學專業的龍應台，用片段的故事來拼湊，錯誤歸因台灣現況。

吳欣岱說，賴佩霞稱「一例一休是沒有和老百姓溝通的錯誤政策」，但她卻選擇站在說出「血汗工廠有什麼不好」的慣老闆郭台銘身邊，為他增添美好形象。此外，賴還提到了兩岸不穩定，導致台灣人雖然很有錢，不敢把錢放在國內，如今執政黨增加國防預算想讓台灣更安全，她卻選擇當對手的副手。

吳欣岱進一步批評，賴佩霞意識到全球經濟劣勢、國外滿街遊民的狀況，卻沒有轉過頭來發現，台灣相對被疫情打擊中還努力維持經濟表現，她想整合的在野藍白卻不斷製造恐慌、扯後腿。再來，賴佩霞著重國際形象，除了家裡有許多外國人外，字裡行間也透露出各國資訊，但她沒有意識到的是，台灣現在在全世界的知名度，是靠著在中國大陸文攻武嚇下仍然堅守自由民主價值而得來的。

吳欣岱分析，林月真在戲劇中如此受人喜愛，是因為她堅持理想，在實踐的過程中，儘管要妥協，卻沒有放棄朝目標前進。她認為，這個社會的確不該再被撕裂，但政治需要的是更務實的溝通及面對問題，而非只有情感卻無解方。