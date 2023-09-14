　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

搭擋郭台銘拚2024！賴佩霞小檔案一次看　「盼落實整合在野心願」

記者崔至雲／台北報導

鴻海創辦人郭台銘今（14）日宣布女藝人賴佩霞擔任2024副總統參選人。賴佩霞致詞時提到，她的專長是溝通、協調，過去幾年也在哈佛大學甘迺迪學院、法學院、醫學院、商學院學習，接下來她要跟內部人員溝通，跟媒體溝通，跟在野黨溝通，而最最重要的是跟全國民眾溝通，同時也落實郭台銘「整合在野」的心願。

▲▼ 賴佩霞 郭台銘。（圖／ETtoday直播）

▲賴佩霞搭擋郭台銘。（圖／ETtoday直播）

賴佩霞指出，兩岸和平、經濟繁榮、放眼天下，絕對清廉，是郭非常有把握的政見，身為副手，她的任務就是落實他「整合在野」的心願。也希望除了霸氣總裁，大家還能認識到郭有情有義、堅忍不拔、排除萬難的一面。同時在不久的將來也會把政見做更清楚的說明。

賴佩霞說，大家都知道，接下來無論任何人執政，未來四年都會是一條非常艱辛的道路。只要大家希望看到在野合作，郭就會繼續帶著團隊朝那個方向前進。

賴佩霞強調，她的專長是溝通、協調。除了偶爾演戲，過去三十多年，都在唸書同時研究心理學。她拿了博士，專攻領導力，過去幾年也在哈佛大學甘迺迪學院、法學院、醫學院、商學院學習，這些專業都會是她的貢獻。所以，接下來首先要做的是跟內部人員溝通，跟媒體溝通，跟在野黨溝通，而最最重要的是跟全國民眾溝通。

「選舉是一時的，為了選舉把一段關係搞砸真的一點都不值得」。賴佩霞說，堅信只要繼續朝這個方向努力，一定可以建立一個更美好的台灣。畢竟，你我都深愛這塊土地，當然也要愛這土地上的每一個人。

副總統擬參選人賴佩霞小檔案

年齡：60
出生：1963 年 6 月 8 日
出生地：台北市
政黨背景：無黨

▍學歷：
• 暨南大學法學博士 學位
• 美國哈佛大學甘迺迪政府學院菁英領導（Harvard Kennedy School Executive Education)
• 廣州暨南大學國際關係碩士 學位
• 復興美工

▍近期經歷：
• 2021年-2023年 陽明交通大學兼任教授
• 2020年-2023年 中華好後說話，學會 創辦人兼理事長
• 2018年-2023年 霞天國際創辦人

▍主要經歷：
• 美國哈佛甘迺迪學院 高層管理教育公共領導力結業
• 美國哈佛法學院 談判領導力結業
• 「中華好好說話，學會」創辦人
• 國際Marshall Goldsmith SCC授證高階領導人教練
• 企業培訓師
• 心理諮詢師
• 加拿大人文科學整合國際學院
• 美國 NGH 授證催眠師、教師
• 演說家
• 捐血中心終生義工
• 台灣第一本兼具身心靈成長與時尚女性雜誌《魅麗》發行人
• 「家庭覺醒」、「親密關係」與「溝通領導力培育」的實踐者


▍主要專業：公共領導、談判、協商、溝通、高階領導人教練

▍重要著作或研究：
#著作
《回家》、《我要心動一輩子》、《我想跟你好好說話》、《轉念的力量》
#譯作
《失落的幸福經典》

#研究
國際關係、非暴力溝通、談判與協商、公共領導


▍重要參與：
#演講、#授課

• 臺灣士林地方法院 110年調解委員講座
• 法務部司法官學院 第61期講座
• 法務部矯正署花蓮監獄
• 國防部政治作戰學院及國防管理學院
• 陽明交通大學兼任教授
• 司法官第63期及遴選檢察官第5期的學員
• 法務部司法官學院法官班第62期的學員
 

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
賴佩霞選副總統…隋棠看直播「下巴掉地上」　婆媳關係曝
快訊／謝沛恩起床看訊息嚇到　才知媽要選副總統
《人選》賴佩霞真的出來選！　網灌爆「林月真粉專」
快訊／郭台銘找賴佩霞搭檔　柯文哲讚：不錯的人選
台中情侶躺床雙亡！　房東開門驚見
郭台銘邀當副手　賴佩霞曝第一反應：先讓我笑一下
遠傳公布iPhone 15資費！　月付1599零元帶回家

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

評郭台銘找賴佩霞當副手「政治如戲」　陳學聖：期待實際票房囉

快訊／郭台銘邀賴佩霞當副手　民進黨：可敬、可期待

找來《人選之人》賴佩霞當副手！　學者分析：郭台銘進可攻退可守

賴佩霞任郭台銘副手　他引法規疑：《人選之人》能順利播出嗎？

快訊／《人選之人》第二季？郭台銘搭擋賴佩霞　侯友宜回應了！

快訊／郭台銘宣布搭擋賴佩霞　柯文哲讚：一個不錯的人選

郭台銘公布副手搭檔賴佩霞　綠委看完記者會：副手比郭董更有魅力

《人選之人》角色成真？　周玉蔻：想投賴佩霞！喔No，是林月真

綠委指郭台銘搭賴佩霞非常加分　挖反核立場：不知對核能主張為何？

榮泰創數據：高虹安爭議12天聲量飆逾17萬　這2人也被波及

兒甜蜜告白：我太喜歡你❤爸狠喊「明天上學」毀氣氛

鍾欣凌、陳亞蘭、劉品言尬身材XD　主持金鐘不減肥：別給女藝人壓力！

被警車按喇叭竟開窗掏槍　囂張台中男對警比劃恐嚇

iPhone 15、全新Apple Watch 蘋果發表會新品一次看

孫生上館長直播提媽媽淚崩！　被罵不孝子：我對妳不離不棄

苗栗史上最大「鬼門關夜市」　400攤商、封6條路塞爆人潮

iPhone 15「粉色本尊美哭」！　莫莉一拿嚇到：手不會發炎了

加菲貓走失呆坐一中商圈　2正妹衝警局領回：壞壞貓

女超商買近8千元商品催結帳　全堆櫃台卡卻刷不過：不買了

欠錢男聽信嫩妹「來我家」　開門全壯漢...被上銬電擊

評郭台銘找賴佩霞當副手「政治如戲」　陳學聖：期待實際票房囉

快訊／郭台銘邀賴佩霞當副手　民進黨：可敬、可期待

找來《人選之人》賴佩霞當副手！　學者分析：郭台銘進可攻退可守

賴佩霞任郭台銘副手　他引法規疑：《人選之人》能順利播出嗎？

快訊／《人選之人》第二季？郭台銘搭擋賴佩霞　侯友宜回應了！

快訊／郭台銘宣布搭擋賴佩霞　柯文哲讚：一個不錯的人選

郭台銘公布副手搭檔賴佩霞　綠委看完記者會：副手比郭董更有魅力

《人選之人》角色成真？　周玉蔻：想投賴佩霞！喔No，是林月真

綠委指郭台銘搭賴佩霞非常加分　挖反核立場：不知對核能主張為何？

榮泰創數據：高虹安爭議12天聲量飆逾17萬　這2人也被波及

評郭台銘找賴佩霞當副手「政治如戲」　陳學聖：期待實際票房囉

天才前鋒「糸師凜」帥氣亮相　《藍色監獄》真人舞台明年登場

快訊／郭台銘邀賴佩霞當副手　民進黨：可敬、可期待

烏日商辦點火直追七期　高鐵變「金礦」建商搶推案

另一半愛你還是愛自己更多？超準心測分析兩人的感情狀態

女子騎Ubike嘉義→台南　一看金額1270元嚇壞：搭計程車還較便宜

男星驚呆「《人選之人》是真的」！賴佩霞震撼演藝圈　他狂讚超越國外

婆婆賴佩霞選副總統…隋棠看直播「下巴掉地上」！　2招成最美模範婆媳

獨／弱肉強食片！民眾攀東卯山...直擊罕見帝王蜂斷頭啃食綠金龜

可不可悄悄漲價！人氣飲品「一口氣貴10元」　鐵粉不挺了

兩巨鵝「展翅暴走」猛追　連人帶狗驚恐狂逃：救命

政治熱門新聞

快訊／郭台銘宣布了　 藝人賴佩霞擔任副手　

又多一組選總統！　他搶第一登記連署

搭擋郭台銘拚2024！賴佩霞小檔案一次看　「盼落實整合在野心願」

快訊／賴佩霞全白現身！　郭台銘牽手副手人選出場

LIVE／拍胸脯保證的最好人選　郭台銘0830親曝副手

郭台銘今早宣布副手！　前立委爆：真的找過女神

中時民調：「侯柯配」贏「賴蕭配」近9％

快訊／陳嫦芬現身郭台銘副手宣布記者會　強調「非本日主角」

郭台銘搭擋賴佩霞　柯：不錯人選

全文／賴佩霞致詞哽咽落淚　「只有經濟穩定年輕人才敢想像成家立業」　

賴佩霞創紀錄！　學經歷一次看

郭台銘談副手2特徵　粉絲超嗨：支持郭爸爸

快訊／賴佩霞任副手！　送飛吻細數郭台銘優點：難想像他不討喜？

快訊／聽到郭台銘邀當副手　賴佩霞曝第一反應：先讓我笑一下

更多熱門

相關新聞

快訊／謝沛恩一早起床看訊息嚇到　才知媽賴佩霞要選副總統

快訊／謝沛恩一早起床看訊息嚇到　才知媽賴佩霞要選副總統

鴻海創辦人郭台銘投入2024總統大選，14日公布副手人選，找來藝人賴佩霞。而現年60歲的賴佩霞身分多元，不僅是藝人、歌手，還是作家、心靈講師，學經歷也相當豐富。對此，謝沛恩經紀人回應，「因為她昨天工作比較晚，她剛起來才看到手機訊息，她表示她也是看到訊息跟新聞才知道這件事，所以她需要再去了解一下什麼情況，謝謝大家關心。」

找來《人選之人》賴佩霞當副手！　學者分析：郭台銘進可攻退可守

找來《人選之人》賴佩霞當副手！　學者分析：郭台銘進可攻退可守

賴佩霞任郭台銘副手　他引法規疑：《人選之人》能順利播出嗎？

賴佩霞任郭台銘副手　他引法規疑：《人選之人》能順利播出嗎？

賴佩霞哽咽提3議題！名嘴分析評「危險」

賴佩霞哽咽提3議題！名嘴分析評「危險」

快訊／郭台銘搭擋賴佩霞　侯友宜回應了

快訊／郭台銘搭擋賴佩霞　侯友宜回應了

關鍵字：

2024總統大選賴佩霞郭台銘總統

讀者迴響

熱門新聞

快訊／郭台銘宣布了　 藝人賴佩霞擔任副手　

墨西哥國會公開「2具外星人屍體」腹部竟有3顆卵

隋棠、謝沛恩傻眼！賴佩霞認「家人全都不知情」

北捷車廂「乘客集體尖叫奔逃」！目擊者曝狀況

快訊／賴佩霞哭了！痛揭參選原因

許藍方全素顏錄影！小S、派翠克看傻眼

快訊／起底賴佩霞！在《人選之人》當選

醫示警：內褲別手洗！後果曝光　有「3狀況」該換新的了

爆讓安柏赫德Cosplay　馬斯克貼出私密照證實

好色男6大面相　嘴唇一形狀是肉慾派

遊民險背鍋！台南景點的大便是附近住戶拉的

又多一組選總統！　他搶第一登記連署

日女星「冷氣壞了」獨陳屍家中！

去日本玩！　醫見「藥妝店尷尬一幕」出手相救　

「掏1萬4」無痛換iPhone 15 Pro Max！舊換新一次看

更多

最夯影音

更多
兒甜蜜告白：我太喜歡你❤爸狠喊「明天上學」毀氣氛

兒甜蜜告白：我太喜歡你❤爸狠喊「明天上學」毀氣氛
鍾欣凌、陳亞蘭、劉品言尬身材XD　主持金鐘不減肥：別給女藝人壓力！

鍾欣凌、陳亞蘭、劉品言尬身材XD　主持金鐘不減肥：別給女藝人壓力！

被警車按喇叭竟開窗掏槍　囂張台中男對警比劃恐嚇

被警車按喇叭竟開窗掏槍　囂張台中男對警比劃恐嚇

iPhone 15、全新Apple Watch 蘋果發表會新品一次看

iPhone 15、全新Apple Watch 蘋果發表會新品一次看

孫生上館長直播提媽媽淚崩！　被罵不孝子：我對妳不離不棄

孫生上館長直播提媽媽淚崩！　被罵不孝子：我對妳不離不棄

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面