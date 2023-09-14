搭擋郭台銘拚2024！賴佩霞小檔案一次看　「盼落實整合在野心願」

記者崔至雲／台北報導

鴻海創辦人郭台銘今（14）日宣布女藝人賴佩霞擔任2024副總統參選人。賴佩霞致詞時提到，她的專長是溝通、協調，過去幾年也在哈佛大學甘迺迪學院、法學院、醫學院、商學院學習，接下來她要跟內部人員溝通，跟媒體溝通，跟在野黨溝通，而最最重要的是跟全國民眾溝通，同時也落實郭台銘「整合在野」的心願。

▲賴佩霞搭擋郭台銘。（圖／ETtoday直播）



賴佩霞指出，兩岸和平、經濟繁榮、放眼天下，絕對清廉，是郭非常有把握的政見，身為副手，她的任務就是落實他「整合在野」的心願。也希望除了霸氣總裁，大家還能認識到郭有情有義、堅忍不拔、排除萬難的一面。同時在不久的將來也會把政見做更清楚的說明。



賴佩霞說，大家都知道，接下來無論任何人執政，未來四年都會是一條非常艱辛的道路。只要大家希望看到在野合作，郭就會繼續帶著團隊朝那個方向前進。

賴佩霞強調，她的專長是溝通、協調。除了偶爾演戲，過去三十多年，都在唸書同時研究心理學。她拿了博士，專攻領導力，過去幾年也在哈佛大學甘迺迪學院、法學院、醫學院、商學院學習，這些專業都會是她的貢獻。所以，接下來首先要做的是跟內部人員溝通，跟媒體溝通，跟在野黨溝通，而最最重要的是跟全國民眾溝通。

「選舉是一時的，為了選舉把一段關係搞砸真的一點都不值得」。賴佩霞說，堅信只要繼續朝這個方向努力，一定可以建立一個更美好的台灣。畢竟，你我都深愛這塊土地，當然也要愛這土地上的每一個人。

副總統擬參選人賴佩霞小檔案

年齡：60

出生：1963 年 6 月 8 日

出生地：台北市

政黨背景：無黨

▍學歷：

• 暨南大學法學博士 學位

• 美國哈佛大學甘迺迪政府學院菁英領導（Harvard Kennedy School Executive Education)

• 廣州暨南大學國際關係碩士 學位

• 復興美工

▍近期經歷：

• 2021年-2023年 陽明交通大學兼任教授

• 2020年-2023年 中華好後說話，學會 創辦人兼理事長

• 2018年-2023年 霞天國際創辦人

▍主要經歷：

• 美國哈佛甘迺迪學院 高層管理教育公共領導力結業

• 美國哈佛法學院 談判領導力結業

• 「中華好好說話，學會」創辦人

• 國際Marshall Goldsmith SCC授證高階領導人教練

• 企業培訓師

• 心理諮詢師

• 加拿大人文科學整合國際學院

• 美國 NGH 授證催眠師、教師

• 演說家

• 捐血中心終生義工

• 台灣第一本兼具身心靈成長與時尚女性雜誌《魅麗》發行人

• 「家庭覺醒」、「親密關係」與「溝通領導力培育」的實踐者



▍主要專業：公共領導、談判、協商、溝通、高階領導人教練

▍重要著作或研究：

#著作

《回家》、《我要心動一輩子》、《我想跟你好好說話》、《轉念的力量》

#譯作

《失落的幸福經典》

#研究

國際關係、非暴力溝通、談判與協商、公共領導



▍重要參與：

#演講、#授課

• 臺灣士林地方法院 110年調解委員講座

• 法務部司法官學院 第61期講座

• 法務部矯正署花蓮監獄

• 國防部政治作戰學院及國防管理學院

• 陽明交通大學兼任教授

• 司法官第63期及遴選檢察官第5期的學員

• 法務部司法官學院法官班第62期的學員

