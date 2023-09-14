快訊／上班注意！ 國1「3車追撞」 ▲現場畫面。（圖／翻攝高公局網站／下同） 記者陳俊宏／綜合報導 上班注意！高公局表示，今天7時52分，國道1號北向33.8K、五股路段，發生一輛小貨車、2輛小客車追撞佔用外2線事故，請用路人小心駕駛。 ►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛ ET快訊 快訊／賴佩霞送飛吻！細數郭台銘優點：難想像他不討喜 快訊／賴佩霞哭了！ 痛揭參選原因 賴佩霞金鐘獎呼聲高！ 驚人學經歷曝光 快訊／郭台銘副手是隋棠婆婆！ 在《人選之人》當選總統 快訊／《人選之人》賴佩霞全白現身！ 郭台銘牽手出場 快訊／郭台銘宣布了！ 女星賴佩霞擔任副手 LIVE／宣布副手 郭台銘最新說明 郭台銘今宣布副手！ 「她們」都曾被點名 快訊／陳嫦芬現身郭台銘宣布記者會！ 強調「非本日主角」 獨／實支實付醫療險限購第1槍！ 全球人壽降至2張 39歲塞揚強投本季確定報銷 季後賽出場有難度 郭台銘今早宣布副手！ 前立委爆：真的找過女神 快訊／上班注意！ 國1「3車追撞」 分享給朋友： 追蹤我們： 即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲 ※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
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