快訊／上班注意！　國1「3車追撞」

國道1號南下苗栗銅鑼路段10日有一部休旅車拋錨，在路肩等待救援，高公局出動拖吊車趕抵要協助時，車主堅持要等到保險公司指定配合的拖吊車到場處理，休旅車上共3人也下車以人力推車、將車推到前方的避車彎，高公局拖吊車、工程車與緩撞車等4車見無計可施，也只好緩緩跟在後方戒護陪同，直到確定安全後才離開。