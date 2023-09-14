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社會 社會焦點 保障人權

快訊／上班注意！　國1「3車追撞」

（圖／翻攝高公局網站）

▲現場畫面。（圖／翻攝高公局網站／下同）

記者陳俊宏／綜合報導

上班注意！高公局表示，今天7時52分，國道1號北向33.8K、五股路段，發生一輛小貨車、2輛小客車追撞佔用外2線事故，請用路人小心駕駛。

（圖／翻攝高公局網站）

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