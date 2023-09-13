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社會 社會焦點 保障人權

國道拋錨！3人路肩推50米等「指定救援」…高公局4車壓後護送

記者蔡文淵、蔡怡萍／苗栗報導

國道1號南下苗栗銅鑼路段10日有一部休旅車拋錨，在路肩等待救援，高公局出動拖吊車趕抵要協助時，車主堅持要等到保險公司指定配合的拖吊車到場處理，休旅車上共3人也下車以人力推車、將車推到前方的避車彎，高公局拖吊車、工程車與緩撞車等4車見無計可施，也只好緩緩跟在後方戒護陪同，直到確定安全後才離開。

▲▼國一苗栗段休旅車故障　乘客路肩推車進避車彎待援 。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲國一苗栗段休旅車故障，車主表示要等指定道路救援，車上3人國道路肩推車。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

國1南下143k苗栗銅鑼路段，9月10日有一部休旅車故障停路肩待援，高速公路拖吊車抵達救援時，車主表達需等待保險公司指定拖吊車救援，因為故障車停在路肩也是有危險，前方50公尺剛好有避車彎，故障車上3人於是下來推車，到場的拖吊車也只好在後方跟隨警戒，高公局工程車及緩撞車也跟在後方，共有4輛車協助警戒。故障車推了約10分鐘，平安到避車彎，後方的協助車輛才離開。

▲▼國一苗栗段休旅車故障　乘客路肩推車進避車彎待援 。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼3人合力將車推至避車彎，後方高公局4輛救援車輛跟在後方戒護。

▲▼國一苗栗段休旅車故障　乘客路肩推車進避車彎待援 。（圖／記者蔡文淵翻攝）

國道警方表示，車輛故障暫停路肩應在後方100公尺擺放故障標誌，並在1小時內排除，該路段屬上坡段經常有重車行駛爬坡道，在該路段高速公路上推車是違規又危險的行為，本案違反道路交通安全處罰條例33條1項3款，可處3000元至6000元罰鍰。

▲▼國一苗栗段休旅車故障　乘客路肩推車進避車彎待援 。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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