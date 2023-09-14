狂灌「燒啤」女老師茫了　禿頭韓籍男撿屍下場曝

▲小方酒醉後，遭韓籍男子撿屍。（示意圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）



記者崔子柔／綜合報導

韓文女老師小方（化名）2018年接受韓籍女大生邀約，一起到餐廳喝酒吃飯，席間狂喝「燒酒+啤酒」後來還到居酒屋續攤，最後不勝酒力，竟遭初次見面的韓籍崔姓男子性侵。台北地院判崔男4年，經上訴後二審維持原判。

根據判決書內容，小方答應赴約時，以為只有韓籍女大生及1名男性友人，結果有共3名韓籍男子，在餐廳時就喝了不少酒，續攤也沒停地喝，「我喝了大約10杯以上，可能講幾句話就又乾」，最後實在撐不住，崔男就說可以送她回家，她上計程車時和司機說完地址就昏睡，沒想到後來崔男改了地址，帶她前往旅館。

小方表示，她當天是被崔男摳下體時痛醒，發現自己的上衣被往上拉，內衣被解開，崔男還要將下體放進她的陰部，但因為沒有勃起，就用手指插入，接著抓她的頭想強制口交，她在反抗時鼻梁撞到崔男下巴，才沒有繼續侵犯。

小方離開旅館後前往醫院驗傷並報警。崔男則辯稱，他和小方睡醒後擁吻、互相撫摸，但他沒有勃起，小方就坐到他身上，他才用龜頭摩擦小方陰部，接著用手指插入陰道，駁斥強制性交。

小方則強調，她當天是第一次見到崔男，崔男禿頭、身高175到180公分、粗眉，「我覺得他長得很噁心」，她不可能會想與崔男發生性關係。

台北地院審理時，依監視器畫面拍下崔男攙扶站不穩的小方，再加上證人證詞等，認為崔男犯後沒有悔意，造成小方身心受創，依強制性交罪判崔男4年，刑後驅逐出境。崔男不服上訴，二審維持原判。