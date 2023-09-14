美女設計師「情趣內衣」沙龍！　老司機暴動

▲美髮店色色有業績！女設計師穿情趣內衣做頭髮，老司機都來了。（圖／翻自《Sanook》，下同）

圖、文／鏡週刊

泰國碧差汶府一間美髮店，近日引發不少老司機討論，因為店內一位女設計師只穿情趣內衣，就上陣給客人做頭髮，讓老司機興奮地上門消費，更讓許多人妻們受驚「不能讓老公來這裡」。

據泰國《Sanook》報導，這間美髮店近日流出不少影像，內容都是女設計師只穿情趣內衣，幫客人弄頭髮，引發不少網友與老司機討論。就有網友直呼：「一定要去這裡弄頭髮。」、「天啊，我才剛做好頭髮，看來又要再去弄一次了。」、「人妻們，千萬不能讓老公去這裡啊！」

▲女設計師穿情趣內衣做頭髮，果然吸引不少老司機上門。

這名設計師事後也接受訪問，她表示由於現在是泰國雨季，只要一下大雨，客人就不太上門。她說某天營業時間剛好下大雨，店內沒什麼客人，於是員工們突發奇想，就讓她只穿情趣內衣就上陣，並拍成廣告宣傳，沒想到這一招真的奏效，引來極大迴響，更有不少老司機和好奇的顧客上門消費。

這名女設計師也強調，她只會在店內這樣穿，下班絕對會穿回一般的衣服。至於會不會害怕受到異樣眼光？女設計師回應稱，她只是專心並盡力幫顧客做好頭髮，不會想太多。

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