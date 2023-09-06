嘉藥領航展翅翱翔　歡喜迎大學新鮮人

▲嘉南藥理大學於6~8日舉辦別開生面新生研習活動，校方與學生會安排一連串精采有趣的迎新節目，熱鬧滾滾，讓新生感受到青春奔放的活潑校風，留下難忘的大學初體驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學於6~8日舉辦別開生面新生研習活動，校方與學生會安排一連串精采有趣的迎新節目，熱鬧滾滾，內容涵蓋嘉藥傳統的贈樹儀式、品德教育演講、友善校園安全宣導、新鮮人同樂會及抽獎活動，校園內朝氣蓬勃、生氣盎然，讓初來乍到的新生感受到青春奔放的活潑校風，留下難忘的大學初體驗。

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6日的開訓典禮在嘉藥的紹宗體育館熱鬧登場，校長錢紀銘以「嘉藥領航 展翅翱翔」的主題歡迎新鮮人加入嘉藥大家庭，期許每一位新鮮人在嘉藥師長的教導下，未來畢業後都能展翅高飛翱翔天際，嘉藥傳統的贈樹儀式，由高福系劉姿岑及運管系劉家安代表全體新生，從校長手中接下小樹苗，象徵百年樹人、教育傳承，緊接著師長將印有「嘉藥真實」的四顆大氣球拋向會場，所有新生賣力往後推球傳遞，不僅趣味十足，也負有著承接真實校訓的意涵。

今年大一新生就讀環境工程與科學系的黃文煜及食品科技系的林彤玟，全家可都是嘉藥人，黃文煜的爸媽分別畢業於食品系及粧品系，哥哥則是二年前從環資系畢業的學生，黃文煜表示家裡住路竹，來學校很方便，加上爸媽哥哥都是校友，讓他從小對嘉藥就有一種孰悉感，選填志願時自然就以嘉藥為就讀的第一志願。

林彤玟全家更是食品系系友團了，爸爸是103級畢業校友、弟弟去年報讀五專部食品科，今年彤玟也跟隨他們的步伐選擇食品科技系就讀，而媽媽則是職安系校友，林爸爸表示會放心將孩子送到食品系就讀最大的原因就是自己親身經歷過，系上老師的用心及專業，把學生當作自己小孩照護的心，非常肯定嘉藥用心的辦學理念，讓他與太太堅決要把孩子送進嘉藥就讀。

校長錢紀銘特別勉勵嘉藥新鮮人，在人生只有一次大學階段裡，除了學習專業知識、培養一技之長外，積極參加社團也有助於「廣交志同道合好友，累積人脈」，並「勇於追求開闊視野」也別忘了訓練自己獨立思考、學習解決問題，勇於面對挑戰，策勵未來，成為獨當一面的人才。