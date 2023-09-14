今晚鬼門關！6生肖小心犯煞　命理師警告「趕快回家」

▲今晚鬼門關，命理師提醒6生肖下班快回家別逗留。（示意圖／Pixabay）



圖文／CTWANT



周四是國曆9月14日，也是農曆七月三十日，這天也是一年一度鬼門關的日子。民俗專家廖大乙就表示，今年由於適逢黑兔年，可以說是60年來最兇的鬼月。他也提醒，在14日當天有6個生肖的民眾應盡早返家，不要晚上在外面逗留，以免犯煞惹禍上身。

根據媒體報導指出，民俗專家廖大乙表示，鬼門關當天，基於宗教、民俗觀點，因為對運勢較不理想，因此呼籲民眾在14日當天應盡早返家。尤其是年沖生肖「兔、雞」、月沖生肖「鼠、馬」與日沖生肖「龍、蛇」等6個生肖的民眾，最好要特別留意，以免不小心犯煞引禍上身。

如果民眾非有事情必須外出，建議要穿著明亮顏色的衣服，以此來趨吉避凶。除此之外，外出的褲子也不應有任何破洞、破損，廖大乙解釋，褲子破洞有財庫破洞的含意，另外也有被人趁虛而入的可能性存在。

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廖大乙也提醒，自古以來，福禍相依，靈異、鬼魅、怪力亂神之說，雖是見仁見智的問題，但提醒民眾只要時時反省自身，以正面的心態面對事情，相信便能否極泰來，獲得好的回報。

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