今「地藏王菩薩聖誕」鬼門關　別拿掃把4禁忌曝

▲今日為地藏王菩薩聖誕，圖為新竹市東寧宮。（圖／記者陳俊宏攝）



記者陳俊宏／綜合報導

今天（14日）深夜11時鬼門關，民俗專家柯柏成表示，這一天同時是地藏王菩薩的聖誕。他也分享4禁忌，包括不殺生、不拿掃把、過午不食和不能說再見。

柯柏成在臉書說，農曆7月的鬼節在中元節達到最高峰之後，路邊設供的狀況就會漸漸減少，當然有些做生意的會在這個月拜「六齋日」或「十齋日」，這就看個人的想法。

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柯柏成指出，7月底有時候是29或30日，這天同時是地藏王菩薩的聖誕，傳說為了不要讓好兄弟整個月玩樂吃喝太過，避免在陽間流連忘返，中元節後就會漸漸減少供品。

柯柏成提到，在鬼門關也是地藏王菩薩聖誕的這一天，完全以素食設供祭拜，一方面是供奉菩薩的原因，另一層原因是讓好兄弟們不要在陽世留戀不回，這一天的祭祀就不像中元節那樣，雞鴨魚肉通通都有。

▼鬼門關當天別拿掃把。（示意圖／記者陳俊宏攝）



柯柏成表示，因現在環保因素，盡量減少金紙焚燒，社區裡的祭拜也都已經統一處理，個人是建議可以盡量減少，紙錢沒燒完的飄到路上，不小心踩了還會招致厄運，能不燒盡量不燒為原則。

柯柏成指出，通常中元節辦過普渡的，到月底鬼門關畢前，都會逐漸減少祭拜次數和數量，7月底當天的祭拜潛規則就是請地藏王菩薩做主，好兄弟該收假的就好好跟著菩薩回去陰間。

柯柏成說，既然是菩薩聖誕吉祥日，這天的禁忌當然就是殺生，在古代屠宰場這天都是休市的，總是擔心因血腥味招惹好兄弟流連不去；傳統民間習俗這一天不拿掃把，等鬼門關過後才打掃，掃把是種驅鬼用的工具，擔心遊蕩的鬼魂在這最後一天收假，還誤以為要被驅趕而產生怨恨。

柯柏成寫道，另外，因佛教教義的齋日影響，配合地藏王菩薩聖誕，這一天在傳統上會過午不食，換句話說從午餐過後就不再進食（可以喝水或非時漿），一直到隔天早餐為止，意義上是讓好兄弟們上路前，最後一餐不打擾祂們。

柯柏成提到，換句話說，這一天要送走好兄弟，但又不能說再見或明年見（其實心裡想的都是最好不見），客套的一種民間習俗，最安全的方式就是為掌管幽冥界的教主地藏王菩薩慶生，很客套委婉請好兄弟們收假。