藍白登革熱議題引爭議　王定宇痛批政治口水比病毒還噁心

▲針對國民黨與民眾黨批評南部登革熱防疫情形，民進黨立委王定宇反擊指出，中央、地方全力防堵疫情擴散，此刻最不需要的就是政治口水，藍白不要當人間「噁心機器」，噴出來的口水比病毒還讓人想吐。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

針對國民黨與民眾黨13日召開記者會批評南部登革熱防疫情形，民進黨立委王定宇反擊指出，今年登革熱疫情受到天候及後covid-19影響，防疫難度比往年要更加艱困，從中央到地方都在全力防堵疫情擴散，此刻最不需要的就是政治口水，藍白不要當人間「噁心機器」，噴出來的口水比病毒還讓人想吐！

王定宇舉出氣象統計資料，表示今年天候有兩大特點，第一：6月至今的降雨日數已達50天，幾乎是每兩至三日就會下一場雨。高度頻繁的降雨，對於噴藥作業與清除積水都是相當大的妨礙；再加上颱風登陸和過境，在大風大雨中也製造許多新的且不見得能在第一時間發現的積水地區或容器，都增加防疫作業的難度。

王定宇補充，台灣年均雨量是2162.6mm，而台南從6月15日到9月12日，90天中的雨量達到1107mm，已經超過年均雨量的一半；如果單純和台南自身比較，2020年總降雨量是1530.3mm，2021年總降雨量是2241.5mm，2022年總降雨量是1001mm，可見台南這三個月降雨量之驚人。

王定宇說明，另一個因素，是後covid-19疫情，國境解封，國人出遊和移動呈現大反彈式成長，使得疫情傳播的速度也更為容易，目前全國從南到北都有疫情出現，也必須嚴陣以待是否會有境外移入案例。

王定宇感嘆，從covid-19到登革熱，每一次台灣需要團結的時候，藍白就會想各種名目來扯後腿，例如是誣指高端疫苗效力不佳，或是只想炒作登革熱疫情的恐慌，這些行為只會讓台灣人民的安全陷入更危險的境地，真的要拜託藍白陣營，不要再扯台灣後腿了！