快訊／全球第4！台灣核准莫德納XBB疫苗專案輸入「6個月以上適用」

▲莫德納疫苗接種，資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

XBB已經成國際主流變異株，繼美國食品暨藥物管理局（FDA）11日率先核准最新一代XBB.1.5新冠疫苗，我國食品藥物管理署今（13）日召開專家會議審查緊急使用授權，核准莫德納XBB.1.5 疫苗專案輸入，為全球第四國通過。疾病管制署表示，首批XBB疫苗估計有200萬劑，力拚本月最後一周開打，第一階段以65歲以上長者優先。

疾病管制署昨公布最新變異株監測，上周新增檢出101例Omicron變異株確定病例，其中51例本土個案，48例境外移入，都以XBB為主；近4周監測總計，本土檢出病毒株XBB (99%)為主流株，重點變異株以EG.5 (25%)及XBB.1.16 (25%)為多，其次為XBB.2.3 (11%)。

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食藥署副署長陳惠芳表示，考量國內目前流行的變異株以XBB變異株病毒為主，世界衛生組織亦建議使用單價XBB.1衍生譜系(如XBB.1.5)作為新疫苗抗原成分，經專家會議整體評估其臨床風險效益，通過緊急使用授權並同意核准莫德納XBB.1.5疫苗專案輸入，適用於6個月以上兒童、青少年及成人的主動免疫接種。

▲食藥署核准莫德納XBB.1.5 疫苗專案輸入。（圖／食藥署提供）

陳惠芳指出，美國方面是9月11日通過，其中12歲以上是正式許可、6個月至11歲為緊急使用授權；接著9月12日日本通過6歲以上緊急使用授權，加拿大則核予6個月以上正式許可；台灣是國際間第四國通過，目前是核准緊急使用授權，業者尚未來申請正式許可。

陳惠芳也表示，會配合疾管署開打作業加快檢驗封緘，第一批200萬劑會採書面審查，另一方面也有已經有少量檢體同步進行檢驗，最快疫苗抵台後一周內可以使用。

疾管署副署長曾淑慧表示，首批XBB.1.5疫苗預計9月最後一周可開打，根據衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)上月底開會討論後續新冠疫苗接種建議，將提供6個月以上全民接種，但會採取分批接種，以65歲以上年長者為最優先。

食藥署表示，經審查莫德納XBB.1.5 疫苗所附資料證據，與先前已核准的莫德納疫苗採用相同的技術平台製造，具有相似的特性；動物試驗及小規模免疫原性試驗結果顯示，施打莫德納XBB.1.5 疫苗，可誘發對抗XBB變異株病毒(如XBB.1.5、XBB.1.16)較佳的中和抗體免疫反應，而對於重點變異株EG.5和新出現的變異株BA.2.86，亦可誘發相似的中和抗體免疫反應，可對目前流行的變異病毒株提供保護效益優勢。在安全性方面，施打莫德納XBB.1.5 疫苗追加劑發生的局部/全身性不良反應與先前已核准的莫德納疫苗相似，以輕中度不良反應為主。