「民進黨對ECFA兩面手法」　陳斌華：為謀「獨」喪失基本理智

▲大陸國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

日前大陸商務部宣布對台貿易壁壘調查情況，研究終止或部分終止給予台灣產品的關稅優惠，引發外界憂慮。大陸國台辦陳斌華今(13)日指出，ECFA商簽時，民進黨「為反對而反對」，現在一方面承認ECFA對台利好，一方面又想與大陸經貿脫鉤，這種兩面手法，表明他們為了謀「獨」，已經喪失基本理智。

針對民進黨一方面呼籲ECFA不要停，另一方又說要與大陸經濟脫鈎，說法充滿矛盾？陳斌華回應，ECFA實施以來，對於兩岸和台灣的相關業界和民眾帶來實實在在的利益，希望保障合法繼續生效實施，也是台灣內部主流民意。「這也證明ECFA是一項造福台灣同胞的好協議。」

陳斌華說，ECFA商簽時，民進黨出於一黨之私，「為反對而反對」，大肆干擾阻撓，導致ECFA後續服貿協議簽署未生效，貨貿協議後續商談被迫中斷，協議執行受到影響。

他表示，民進黨上台以來，一方面，終於認清ECFA對台灣是利好，一再表示不希望終止ECFA；另一面又勾連外部勢力妄圖在經濟上與大陸「脫鈎斷鏈」，不斷阻撓破壞兩岸經濟正常交流合作。這種兩面手法，表明他們為了謀「獨」，已經喪失基本理智。

▲經濟部與陸委會印發的ECFA宣傳資料。（圖／翻攝自經濟部官網）

陳斌華說，2010年6月兩岸在「九二共識」基礎上簽署海峽兩岸經濟合作框架協議，也是大家俗稱的ECFA。多年來，大陸始終切實履行承諾，推動和保障的法的生效和實施。

他說，反觀民進黨當局，上台以來，不僅為採取切實舉措解除對大陸歧視性貿易限制，還不斷變本加厲地修改規則，設置障礙，惡意阻撓，破壞兩岸經濟正常交流合作，對大陸相關產業和企業的利益造成損害，同時也損害台灣消費者利益，不僅嚴重阻礙法實施，也嚴重違背世貿組織的非歧視原則。

陳斌華稱，「對於商務部相結合對台貿易壁壘調查情況，依據有關規定，研究終止或部分終止合法線下給予台灣產品的關稅優惠，我們表示支持。」