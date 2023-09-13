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賴稱陸關閉兩岸大門！當選後會交流　國台辦：堅持台獨無從協商

▲▼賴清德桃園輔選。（圖／賴清德競選辦公室提供）

▲賴清德稱當選後，兩岸交流有機會。（圖／賴清德競選辦公室提供）

記者任以芳／北京報導

台灣副總統賴清德日前指出，現在是大陸單方面關閉兩岸溝通的「大門」，如果他當選，兩岸交流有機會。對此，大陸國台辦發言人陳斌華今（13）日回應，以八個字回應，「顛倒是非、痴人說夢！」但如果堅持「台獨」立場，兩岸協商對話無從談起。

賴清德日前居受媒體專訪，談及現在兩岸局勢，他指出，兩岸溝通大門是大陸單方面關閉，原因不在台灣，如果他當選，對兩岸交流也許是一個機會，言下之意是，這扇大門有機會被重啟。

針對賴清德談話，陳斌華說，「我可以用八個字來概括賴的說法，『顛倒是非、痴人說夢！』」

他進一步說，眾所周知，兩岸協商對話機制停擺的原因在於民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，拒不承認「九二共識」。

▲▼國台辦,陳斌華。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人陳斌華稱，賴若堅持台獨立場，兩岸無從協商（圖／記者任以芳攝）

陳斌華痛批，賴清德是不折不扣的「台獨工作者」，是徹頭徹尾的「麻煩製造者」，他的說法是在騙取選票而已。

談有媒體提問，「賴清德日前解釋，「務實」就是根據事實，「工作者」就是「守護台灣」，不接受「台獨金孫」標籤，他願意「在互利、尊嚴、對等、沒有先決條件下，與對岸展開對話，創造和平共榮。」

陳斌華則回應，「台獨」與台海和平水火不容，是台灣的最大隱患和台灣同胞利益福祉的最大威脅。無論賴清德怎麼變換說辭，都勾銷不了其「台獨」言行，也掩藏不了其「台獨」本性。

他強調，在一個中國原則的基礎上，台灣任何政黨、團體同我們交往都不存在障礙。但如果堅持「台獨」立場，兩岸協商對話則無從談起。

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